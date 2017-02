USA Von Kennedy bis Obama: First-Nachwuchs und was aus ihm geworden ist

Mit dem US-Präsidenten zieht meist eine ganze Familie ins Weiße Haus. Von heute auf morgen stehen dann auch Ehepartner und Nachwuchs im Fokus der Öffentlichkeit. Was ist aus dem First Nachwuchs der vergangenen Jahrzehnte geworden? Eine Übersicht.

Das einzige heute noch lebende Kind von Jacky und John F. Kennedy ist Caroline. Nach der Schule studierte sie Jura, geprägt hat ihr Leben jedoch das Erbe ihres Vaters. Beruflich engagiert sie sich bis heute im Vorsitz der John F. Kennedy Foundation. 1995 erschien ihr Buch „The Right to Privacy“, in dem sie ihren Leidensweg seit dem Presserummel um die Person ihres Vaters beschreibt. 2013 wurde sie als US-Botschafterin in Tokyo vereidigt. Ihr Bruder, John F. Kennedy Jr. starb 1999 tragisch bei einem Flugzeugabsturz zusammen mit seiner Frau und seiner Schwägerin. Er arbeitete als Jurist und Verleger. Caroline und John F. Jr. hatten noch zwei Geschwister, die allerdings beide kurz nach der Geburt verstarben.Die beiden Töchter des 36. Präsidenten der USA, Lyndon B. Johnson, engagieren sich ebenfalls bis heute für das Erbe ihres Vaters. Lynda Bird (1944 geboren) ist aktuell das älteste lebende Kind eines amerikanischen Präsidenten. Ihr zweiter Mann Charles Robb machte sie in den Jahren 1982 bis 1986 zur First Lady des Bundesstaates Virginia. Sie ist, wie auch ihre jüngere Schwester Luci, Mitglied im Vorstand der Lyndon-B.-Johnson-Foundation.Während Patricia Nixon Cox sehr zurückgezogen und abseits der Öffentlichkeit lebt, versteht sich ihre jüngere Schwester Julie als Verwalterin des väterlichen Erbes im Rahmen der Nixon Library and Birthplace Foundation. Mit ihrem Ehemann, einem Enkel des ehemaligen Präsidenten Dwight D. Eisenhower, hat sie zwei Töchter und einen Sohn. 2008 unterstützte sie Barack Obama bei seinem Wahlkampf.Die Lebenswege der vier Kinder Gerald Fords sind ganz unterschiedlich: Michael arbeitet als Leiter eines Büros an der Wake Forest University in North Carolina, das sich um Studentenverbindungen kümmert. John Gardner gründete das Magazin „outside“ mit und betätigte sich anschließend im PR-Bereich. Steven machte sich als Schauspieler einen Namen, belegte Rollen in einigen Western-Filmen, war unter anderem in „Harry und Sally“ und „Armageddon – das jüngste Gericht“ zu sehen. Er wurde alkoholkrank. Nach seinem Entzug hält er heute für Studenten Vorträge über Alkoholismus-Prävention. Susan Elizabeth arbeitet als Fotojournalistin und Schriftstellerin.Über das Leben der Söhne von Ex-Präsident Jimmy Carter ist kaum etwas bekannt. Seine einzige Tochter Amy erregte in den 1980er- und 1990er-Jahren als Aktivistin Aufsehen. Sie beteiligte sich an Sit-ins und protestierte unter anderem gegen die damalige amerikanische Südafrika-Politik in Zusammenhang mit der Apartheid. Bis heute engagiert sie sich für Menschenrechte und Diplomatie.Ronald Reagan hat mit seiner zweiten Ehefrau und späteren First Lady Nancy Reagan zwei gemeinsame Kinder. Ronald Prescott arbeitet bis heute als Journalist und Moderator von Talkshows. Aufmerksamkeit erregte der Sohn des 40. Präsidenten der Vereinigten Staaten, als er öffentlich Kritik an der Politik von George W. Bush äußerte. Patricia Ann ist heute eine US-Schauspielerin und Autorin. Mit den politischen Ansichten ihres Vaters haderte sie zeitlebens. So gehört sie zu den Befürworterinnen von Abtreibungen und spricht sich gegen Nuklearwaffen aus. 1994 posierte sie für das Männermagazin „Playboy“.Insgesamt sechs Kinder hat George H. W. Bush mit seiner Ehefrau. Eine weitere gemeinsame Tochter, Pauline, verstarb im Alter von knapp vier Jahren an Leukämie. Das berühmteste Kind ist zweifelsohne George Walker, der später erst Gouverneur von Texas, dann selbst Präsident der USA wurde. Auch sein Bruder John Ellis schlug die politische Laufbahn ein und war von 1999 bis 2007 Gouverneur von Florida. 2016 wollte er sich von den Republikanern als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen, scheiterte allerdings schon bei den Vorwahlen. Neil Mallon war zunächst im Bankengeschäft tätig, wurde aber nach der Pleite der Bank „Silverado Savings and Loan“ zu einer Geldstrafe und lebenslangem Berufsverbot im Bankwesen verurteilt. Eine Firmengründung scheiterte. Seit 1999 ist Neil Mallon Geschäftsführer bei „Ignite!“, einer von seiner Familie unterstützten Lernsoftware-Firma. Auch sein Bruder Marvin ist als Geschäftsmann tätig. Er arbeitet als Manager in einer von ihm mitbegründeten Investment-Firma. Dorothy Bush Koch kümmert sich beruflich um die Organisation von Spenden-Veranstaltungen. Auch für die Kandidatur ihres Bruders George Walker sammelte sie Spenden. Außerdem schreibt sie Bücher über die Familienbiographie.Das einzige Kind von Bill und Hillary Clinton erlebte fast seine komplette Jugend im Weißen Haus. Von der Öffentlichkeit wurde sie weitgehend abgeschirmt. Sie studierte in Stanford und Oxford, arbeitet seit 2003 in New York unter anderem im Bereich Unternehmensberatung. Beim Präsidentschaftswahlkampf gegen Obama unterstützte Chelsea ihre Mutter. 2010 heiratete sie ihren Jugendfreund, mit dem sie mittlerweile zwei Töchter hat.Jenna und Barbara sind die Zwillinge von George W. Bush und seiner Frau Laura. Beide Frauen engagieren sich stark in Dritte-Welt-Ländern. Jenna, die während ihres Studiums Probleme wegen illegalen Alkoholbesitzes hatte und zunächst die Kandidatur ihres Vaters als Präsident ablehnte, unterrichtet im Rahmen eines UNICEF-Programms in Panama. Über ihre Erfahrungen in Lateinamerika hat sie bereits ein Buch geschrieben. Ihre Zwillingschwester Barbara engagiert sich besonders im Gesundheitsbereich, arbeitete bereits mit AIDS-Patienten in Afrika und ist Mitbegründerin der Organisation „Global Health Corps“. Beide Frauen distanzieren sich übrigens von den politischen Parteien der USA.Etwas jünger sind die Kinder des Präsidentenpaares Michelle und Barack Obama. Malia ist mittlerweile 18 Jahre alt, Natasha 15. Während ihrer Zeit im Weißen Haus besuchten sie wie schon die Töchter von Richard Nixon und Bill Clinton die „Sidwell Friends School“ in Washington. Malia beginnt 2017 ihr Studium an der Harvard Universität, Natasha ist noch Schülerin.