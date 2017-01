Von Bundestagswahl bis Donald Trump: Was bringt das Jahr 2017 in der internationalen Politik?

Bundestagswahlen, ein neuer UNO-Generalsekretär, und der Anfang von Donald Trumps Präsidentschaft. Der politische Kalender 2017 ist bereits gut gefüllt. Wir haben einen Überblick über die wichtigsten Termine.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Migration, Terrorismus und Kriege stellen die Fähigkeit der Politik zur Konfliktbewältigung auch im neuen Jahr auf den Prüfstand. In mehreren wichtigen Wahlen haben die Bürger das Wort. Was bringt das Jahr 2017 in der internationalen Politik noch? Eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten.