Ob typisch weihnachtlich, lustig oder voller Spannung: Das Fernsehprogramm am 24. Dezember ist ähnlich aufbereitet wie die Geschenke unterm heimischen Weihnachtsbaum - für jeden ist etwas dabei. Wir haben die Highlights zusammengestellt.

Es war einmal...: Auf die jungen Zuschauer warten wieder jede Menge Märchen und Zeichentrick

Den 24. Dezember sollten sich vor allem Märchen-Fans vormerken, denn an Heiligabend starten die zahlreichen Märchenverfilmungen. Neben den Klassikern dürften auch viele Trickfilme und animierte Abenteuer die jungen Zuschauer freuen. Sogar schöne, weihnachtliche Filme sind dabei:



TV-Tipps für Kinder

Märchen:

Das Märchen von der Prinzessin, die unbedingt in einem Märchen vorkommen wollte (10.35 Uhr, ARD)

Die Schöne und das Biest (14.55 Uhr, ZDF)

Die Geschichte vom kleinen Muck (15.50 Uhr, arte)

Nussknacker und Mausekönig (9.55 Uhr, BR)

Rapunzel (14.00 Uhr, RBB)



Weitere Tipps für Kinder:

Niko - Ein Rentier hebt ab (8.00 Uhr, ZDF)

Niko 2 - Kleines Rentier, großer Held (10.10 Uhr, ZDF)

Der Polarexpress (16.25 Uhr, Sat1)

Disneys Eine Weihnachtsgeschichte (18.15 Uhr, Sat1)

Pocahontas (9.40 Uhr, RTL)

Bärenbrüder (11.10 Uhr, RTL)

Ice Age - Eine coole Bescherung (18.20 Uhr, RTL)

Pipi in Taka-Tuka-Land (11.50 Uhr, ZDF)

Michel in der Suppenschüssel (13.15 Uhr, ZDF)

Beutolomäus und der geheime Weihnachtswunsch (14.00 Uhr, KiKa)

Beutolomäus und der doppelte Weihnachtsmann (20.00 Uhr, KiKa)

Die Hüter des Lichts (18.25 Uhr, VOX)

Alle Jahre wieder: Die Klassiker dürfen nicht fehlen

Natürlich laufen auch in diesem Jahr wieder die alljährlichen Weihnachtsklassiker. Für viele gehören sie schon zum Fest dazu wie der Weihnachtsbaum. So verzaubern sie sicher wieder tausende Zuschauer:



Die Weihnachtsklassiker

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (12.10 Uhr, ARD und viele weitere Sendetermine)

Loriot (15.40 Uhr, ARD)

Die Feuerzangenbowle (16.55 Uhr, ARD)

Kevin - Allein zu Haus (20.15 Uhr, Sat1)

Kevin - Allein in New York (22.20 Uhr, Sat1)

Das letzte Einhorn (14.45 Uhr, RTL2)

Familie Heinz Becker: Alle Jahre wieder (15.10 Uhr, ARD / 16.45 Uhr, NDR / 17.30 Uhr, WDR / 19.30 Uhr, SWR)

Spaß und Spannung zum Fest: Komödien und Spielfilme bieten beste Unterhaltung

Spielfilme und Komödien

Weihnachtliches:

Alle unter einer Tanne (18.30 Uhr, ARD)

Stille Nächte (20.15 Uhr, ARD)

Die Geister, die ich rief... (14.25 Uhr, kabeleins)

Die Liebe kommt mit dem Christkind (13.35 Uhr, ARD)

Verrückte Weihnachten (18.25 Uhr, RTL2)

Eine Prinzessin zu Weihnachten (16.35 Uhr, VOX)



Weitere Spielfilme und Komödien:

Bedtime Stories (14.35 Uhr, Sat1)

Nachts im Museum (20.15 Uhr, RTL)

Der verrückte Professor (11.05 Uhr, RTL2)

Sister Act 2- In göttlicher Mission (16.25 Uhr, RTL)

Verliebt in eine Hexe (12.05 Uhr, VOX)

Der 200 Jahre Mann (13.55 Uhr, VOX)

Der WiXXER (16.30 Uhr, kabeleins)

Miss Marple: Mörder ahoi (20.15 Uhr, kabeleins)

Auch an Heiligabend heißt es: "The Show must go on"

Weihnachtsshows

André Rieu - Weihnachten rund um die Welt (20.15 Uhr, SWR)

Weihnachten mit Carolin Reiber (15.00 Uhr, BR)

Weihnachten mit dem Bundespräsidenten (18.00 Uhr, ZDF)

Weihnachten in Bethlehem (19.15 Uhr, ZDF)

Heiligabend mit Carmen Nebel (20.15 Uhr, ZDF)

Die erfolgreichsten Weihnachtsfilme aller Zeiten (19.05 Uhr, RTL)

Die schönsten Weihnachtslieder der Deutschen (20.5 Uhr, HR)

Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Babyglück (20.15 Uhr, RTL2)

Am 24. Dezember laufen vor allem weihnachtliche Spielfilme. Aber auch wer es lustig mag, kommt am Heiligabend auf seine Kosten. Ob Weihnachts- oder Familienkomödien, für Fans der spaßigen Filme ist in jedem Fall etwas dabei:Gerade an Heiligabend ist die TV-Landschaft voller toller Weihnachtsshows: Neben alljährlichen Größen wie Carmen Nebel gibt es auch Formate, in denen es um die beliebtesten Weihnachtsfilme und -lieder geht:

Großes Kino: Mehr Spannung und Action zur späteren Stunde

Spielfilme mit Spannung und Action

Der Herr der Ringe - Die zwei Türme (20.15 Uhr, Pro7)

Die Legende von Beowulf (23.50 Uhr, Pro7)

Con Air (22.15 Uhr, RTL)

Das perfekte Verbrechen (23.50 Uhr, kabeleins)

Wer es aber trotz Heiligabend weniger besinnlich mag, muss nicht befürchten zu kurz zu kommen. Diese Streifen stehen nicht für Harmonie und Kitsch, sondern Spannung und Fantasy:Auch für den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir die TV-Tipps zusammengestellt. Wer die Entscheidung noch unterhaltsamer angehen möchte: Mit unseren Fragen finden Sie Ihren persönlichen TV-Tipp für die Weihnachtsfeiertage.