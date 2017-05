Zeichentrick Vom größten Flop bis zum größten Erfolg: Das sind die Trickfilme der Superlative

Zeichentrick ist nur was für Erwachsene? Von diesem Glauben ist die Branche schon lange abgekommen. In Stuttgart findet vom 2. bis 7. Mai das internationale Trickfilmfestival statt. Wir haben uns angeschaut, welche Superlative die Welt der Zeichentrickfilme bisher geschaffen hat.

Zeichentrickfilme sind so populär wie noch nie zuvor. Filme werden speziell für erwachsenes Publikum gemacht. Der Produktionsaufwand, finanziell und technisch, steigt nahezu jährlich. In Stuttgart widmet sich seit Jahren ein Internationales Trickfilm-Festival den gezeichneten und bewegten Bildern. Die Geschichte dieses Genres begann allerdings bereits vor über hundert Jahren.1906 gilt in der Geschichtsschreibung der Zeichentrickfilme als Initialzündung. Damals veröffentlichte der US-Amerikaner James Stuart Blackton mit "Humorous Phases of Funny Faces", den ersten vollständig animierten Film. Er zeigt verschiedene Szenen, die von Hand mit Kreide auf eine Tafel gemalt werden. Sogar die Hand des Zeichners ist zwischendurch mehrfach zu sehen.Wie die übrigen Sparten der Filmindustrie schafft auch der animierte Film regelmäßig neue Superlativen. "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren", hat an den Kinokassen etwa 1,2 Milliarden Euro eingespielt - mehr als jeder andere davor. Die Kosten von etwa 300 Millionen US-Dollar sind damit locker wieder drin. Der Disneyfilm ist damit der neunterfolgreichste Film aller Zeiten, direkt hinter dem zweiten Teil der Harry Potter-Verfilmung "Die Heiligtümer des Todes". Die Eiskönigin orientiert sich lose an dem Märchen von Hans Christian Andersen.Der 32. abendfüllende Walt Disney-Film "Der König der Löwen" ist mit einem weltweiten Einspielergebnis von 780 Millionen Dollar der erfolgreichste Zeichentrickfilm überhaupt. Er enthält zwar schon erste Sequenzen, die am Computer entstanden sind, wurde zum größten Teil aber noch in klassischer Zeichenarbeit gefertigt."Probiers mal mit Gemütlichkeit" - vier Wörter und schon hat man einen Ohrwurm. so ähnlich ergeht es den etwa 27 Millionen Kinobesuchern, die sich "Das Dschungelbuch" seit Veröffentlichung in einem deutschen Kino angesehen haben. Was die Anzahl der Besucher betrifft, ist der Film von 1968 der beliebteste Trickfilm in der Bundesrepublik.1989 startete Matt Groening eine Serie über eine amerikanische Familie mit gelber Hautfarbe. Seit der Erstausstrahlung wurden mittlerweile über 600 Folgen veröffentlicht. "Die Simpsons" ist die am längsten laufende Zeichentrickserie in den USA. Bei den Emmy-Preisverleihungen konnte sie bereits zehn Trophäen abräumen und ist damit in der Kategorie "Beste animierte Serie" Rekordhalter."Fritz the Cat" klingt harmlos und wie für Kinder geeignet. Weit gefehlt. Der 1972 veröffentlichte Film orientiert sich an den Comics des Zeichners Robert Crumb. Als erster Animationsfilm erhielt "Fritz the Cat" in den USA eine Bewertung mit X - nur für Erwachsene. Der Film ist eine Persiflage auf das Collegeleben in den Sechzigerjahren. Hauptdarsteller Kater Fritz konsumiert Drogen, hat Sex zettelt einen Aufstand an und unterstützt zeitweise eine Terroristengruppe. In Deutschland lief der Film zuerst als FSK 18, wurde schließlich auf FSK 16 heruntergestuft.Am 21. Februar 1937, zwei Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, kam die Disneyversion von "Schneewittchen und die sieben Zwerge" in die Kinos. Es war der erste abendfüllende Zeichentrickfilm, zudem in schillernden Technicolor-Farben. Die Kinopremiere sorgte für Furore und prominente Gäste, wie Charlie Chaplin, Judy Garland und Marlene Dietrich. Drei Jahre hatte das Team vom damals 36 Jahre alten Walt Disney am Film gearbeitet, mit einem nie gekannten Aufwand und neuester Technik. Insgesamt wurden etwa zwei Millionen Zeichnungen angefertigt. Eigens für Schneewittchen wurden 25 Songs neu geschrieben. Davon schafften es jedoch nur acht auch wirklich in den Film. Die restlichen wurden - das erste Mal in der Filmgeschichte - als separate Schallplatte veröffentlicht. Der Film kostete unglaubliche 1,4 Millionen Dollar, spielte weltweit 8,5 Millionen Dollar ein. Er war damals der finanziell erfolgreichste Film aller Zeiten, bis "Vom Winde verweht" ihn ablöste. "Schneewittchen und die sieben Zwerge" zählt zu den 100 besten US-Filmen aller Zeiten.Mit 134 Minuten Laufzeit ist der japanische Animationsfilm "Prinzessin Mononoke" vom bekannten Produktionsstudio Ghibli der längste. Das Studio verzichtet weitestgehend auf moderne Techniken bei der Erstellung der Filme. Computeranimationen werden, wenn überhaupt, nur sehr begrenzt eingesetzt. Mit "Prinzessin Mononoke" gelang ein großer Erfolg: Er spielte in den japanischen Kinos 18,65 Milliarden Yen ein und war dort der bis dahin erfolgreichste Film.4,9 Millionen Besucher schauten sich den zweiten Teil der Werner-Filmreihe "Werner - Das muss kesseln an". Der Trickfilm ist damit der erfolgreichste deutsche Film dieses Genres. In der Rangliste aller deutschen Filme rangiert er lediglich auf Platz 22.Mickey Maus spielt in Disneys "Fantasia" die Hauptrolle. Er verkörpert dort Goethes Zauberlehrling und lässt verzauberte Besen Unmengen an Wasser schöpfen. Der Film sorgte dabei mit seinen Kosten von 2,28 Millionen Dollar beinahe für den finanziellen Untergang von Disney. "Fantasia" sollte mehr als ein bloßer Film sein. Walt Disney schwebte vor, dass Leute eigens dafür Sitze in den vorderen Reihen der Kinos reservierten und sich, etwa wie bei einem Opernbesuch, elegant kleideten. Eigens für die Filmvorführung wurden in den einzelnen Kinos extra rund dreißig zusätzliche Lautsprecher aufgebaut. Daher wollte sich auch kein Verleih damit bürden. Der Film startete am 13. November 1940 im New Yorker Broadway-Theater. Trotz mehrerer Wiederaufführungen konnte "Fantasia" über zwanzig Jahre lang keinen Gewinn erzielen. Erst 1969 wurde der Film bei Jugendlichen beliebt und wurde besonders gerne beim Konsum von Marihuane und LSD gesehen. Disney schaltete schnell und vermarktete ihn mit psychedelischen Plakaten als Trip-Film - mit Erfolg.Etliche Zeichentrickfilme produzieren äußerst erfolgreiche Musik, Ob Torfrocks "Beinhart" für den Werner-Film, oder "Probiers mal mit Gemütlichkeit" aus dem Dschungelbuch. Ganz oben in den Charts landete vor allem "A whole new world" aus Disneys Aladdin. Es ist das erste und bisher einzige Lied aus einem Zeichentrickfilm, das die Spitze der Hot 100 in den Billboard Charts erreichte. Zudem erhielt das Lied einen Grammy und einen Oscar, jeweils in der Kategorie "Bester Filmsong". Die Version von Peabo Bryson und Regina Belle erreichte in Deutschland lediglich Platz 70 der Charts."South Park: Der Film – größer, länger, ungeschnitten" zur gleichnamigen Serie erhielt 2002 einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Die Auszeichnung gab es für die meisten Flüche in einem Animationsfilm. Er enthält 399 Flüche, 128 beleidigende Gesten und 221 Gewalthandlungen.