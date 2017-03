Kapstadt Vom Winde verweht: Sturm verhindert Jedermann-Radrennen in Kapstadt - mit Videos

Das größte Radrennen für Amateure im südafrikanischen Kapstadt musste abgesagt werden. Die Veranstalter entschieden sich zum ersten Mal in der 40-jährigen Geschichte, das Rennen mit bis zu 35.000 Teilnehmern wegen eines Sturms mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h abzusagen. Videos dokumentieren das Chaos auf der Rennstrecke.

URGENT UPDATE. Due to extreme weather conditions, #CycleTour2017 has regrettably been cancelled. Please do NOT approach the start line. — Cape Town Cycle Tour (@CTCycleTour) 12. März 2017









Things that stop cyclists:



Red traffic lights ?

Illegally riding 2 abreast ?

Ridiculous clothing ?

Ass cancer ?

Wind ?#CycleTour2017 — Jonathan Witt (@Jonathan_Witt) March 12, 2017

check what the wind was doing to me at the start! #CycleTour2017 pic.twitter.com/P5mw1Z1WEp — Siv Ngesi (@iamSivN) March 12, 2017

Was sent this video from this morning's #CycleTour2017 in Cape Town. Wind forced the abandonment of a 35,000 cyclist event. #notailwind pic.twitter.com/ujVSaVIPcK — Ross Tucker (@Scienceofsport) March 12, 2017

Es gilt als eines der bekanntesten und wohl größtes Jedermann-Radrennen der Welt und auch dieses Jahr waren etwa 35.000 Teilnehmer für die "Cape Town Cycle Tour" in Kapstadt (Südafrika) gemeldet. Auch zahlreiche Teilnehmer aus dem Ausland sind dort jedes Jahr dabei. Doch das 109-Kilometer-Rennen 2017 sollte zum ersten Mal seit 40 Jahren ins Wasser fallen, besser gesagt: vom Winde verweht werden.Wegen Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern entschlossen sich die Veranstalter nach 21 gefahrenen Kilometern am Sonntag dazu, das Rennen abzusagen. Neben den Wetterkapriolen sorgten auch politische Proteste und ein in der Nähe ausgebrochenes Feuer zu dieser Entscheidung ausgerechnet am runden Geburtstag. Das Problem war: Zahlreiche Teilnehmer waren bereits gestartet. Diese konnten ihre leichten Rennräder kaum mehr festhalten, geschweige denn mit ihnen fahren.Auch in den sozialen Netzwerken sorgte die abgesagte Tour für viele Reaktionen - der Hashtag #CycleTour2017 war am Sonntag einer der am meisten verwendeten bei Twitter. Mehrere Teilnehmer posteten auch Videos aus Kapstadt: Laut einem Bericht des "Guardian " sagte der Marketingchef des Rennens, David Bellairs, man habe es absagen müssen, um eine "mögliche Gefahr für Leib und Leben" auszuschließen. Die "Cape Town Cycling Tour" gilt wegen der Routenführung an der Atlantikküste als eines der schönsten Radrennen der Welt.Dass Kapstadt von starken Windböen getroffen wird, ist keine Seltenheit. Der South-Easter-Wind, auch Cape Doctor genannt, fegt Einwohnern und Touristen regelmäßig die Füße vom Boden. Die Organisatoren überlegen nun, den Start im kommenden Jahr auf eine weniger stürmische Jahreszeit zu verlegen.