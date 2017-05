Film "Voldemort: Origins of the Heir" - erster Trailer des Harry-Potter-Fan-Filmes veröffentlicht

"Voldemort: Origins of the Heir" - erster Trailer des Harry-Potter-Fan-Filmes veröffentlicht

Harry Potter-Fans wollen die Geschichte um den jungen Zauberer um eine eigene Facette ergänzen. Dazu starten sie ein Crowdfunding-Projekt, um einen Film über den Bösewicht Voldemort zu drehen. Nach einigen Urheberrechts-Schwierigkeiten ist der erste Trailer jetzt fertig.

Harry Potter-Fans aufgepasst: Es gibt wieder einen neuen Film. Zwar keinen offiziellen, aber der kürzlich veröffentlichte Trailer lässt auf eine spannende und gut erzählte Geschichte hoffen.Unter dem Titel "Voldemort: Origins of the Heir" (Deutsch: Ursprünge des Erben), haben zwei italienische Filmemacher namens Gianmaria Pezzato und Stefano Prestia auf Kickstarter ein Crowdfunding-Projekt gestartet, um einen weiteren Potterfilm mit Hilfe der Fans finanzieren zu können. Davon hat allerdings die Produktionsfirma Warner Bros. Entertainment, Rechteinhaber der Harry-Potter-Reihe, zu hören bekommen - und die Produktion vorerst gestoppt.Mit Warner konnte jedoch eine Einigung erzielt werden, da die italienischen Produzenten, die unter dem Namen " Tryangle Films " arbeiten, mit dem Film keinen finanziellen Profit suchen - es sei lediglich ein Fanprojekt.Der fertige Film soll Ende 2017 veröffentlicht werden. Darin soll sich alles um die Vorgeschichte des Potter-Bösewichts Voldemort drehen. Die Italiener wollen darin stärker auf den psychologischen Aspekt hinter der Figur Voldemort eingehen - zu einer Zeit, als er noch Tom Riddle genannt wurde. Es geht also um einen Teil seines Lebens, der in den offiziellen Filmen größtenteils nicht behandelt wurde.