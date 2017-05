Kino Verrückte Filmtitel: Was bei der Übersetzung auf der Strecke bleibt

Er ist ein Geist - so lautet der chinesische Titel von "The Sixth Sense" mit Bruce Willis. In der Film- und Serienwelt finden sich einige Beispiele, deren Sinn durch eine schlechte Übersetzung auf der Strecke geblieben ist. Wir haben einige davon zusammengestellt.

Der achte Teil der Fast and the Furious-Filmreihe läuft in den Kinos und startet jetzt auch in Japan. Wer den Film allerdings dort sehen möchte, wird Probleme haben, ihn im Programm zu entdecken. Das liegt weniger an der japanischen Schrift, sondern daran, dass der Film im Land der aufgehenden Sonne "Wild Speed: Ice Break" heißt. In Deutschland läuft er unter "Fast & Furious 8", in den USA als "The Fate of the Furious", in China heißt er "Speed and Passion" und in Taiwan ist er als "The Moment you play with death" im Kino zu sehen.Das ist nicht das erste Mal, dass Filmtitel unter anderem Namen laufen. Sie werden meistens verändert, um beim jeweils lokalen Publikum besser anzukommen. Das ist allerdings nicht immer auch wirklich erfolgreich und kann teilweise zu Filmtiteln führen, die sich inhaltlich jenseits der eigentlichen Handlung befinden.Besonders schön werden Filmtitel für das Kino übrigens, wenn sie nicht übersetzt werden, sondern speziell für das deutsche Publikum einen anderen, ebenfalls englischen Titel bekommen. Das kann dann so aussehen:In der Kino- und Serienwelt lassen sich noch weitere Beispiele finden, die im Übersetzungsprozess Opfer einer Sinnentfremdung wurden oder aus unerklärlichen Gründen eine komplett andere Bezeichnungen erhielten."Escape from New York" ist der englische Titel eines Achtzigerjahre-Filmes mit Kurt Russell. Logisch natürlich, davon auf "Die Klapperschlange" zu kommen. Der Name orientiert sich an der Hauptfigur. Kurt Russell spielt Snake ("Schlange") Plissken, einen verurteilten Straftäter, der in einem zur Gefängnisstadt umgebauten New York der Zukunft, den amerikanischen Präsidenten retten muss. Trotz des abweichenden Titels war der Science-Fiction-Film ein großer Erfolg an den Kinokassen.Im englischen Original lautet der Titel des Filmes "Mo' Money". Im Deutschen heißt die US-Actionkomödie von 1992 unfreiwillig komisch: "Meh' Geld" - No' Fragen?Die Serie um den todkranken Chemie-Lehrer, Walter White, der zum Drogenboss wird, ist in Deutschland unter dem Originaltitel "Breaking Bad" bekannt. Anders sieht das in Ungarn aus. Dort heißt die Serie "v obuvkite na satanata", was auf Deutsch "In den Schuhen von Satan" heißt.Die Serie über eine Gruppe befreundeter Jugendlicher im US-Bundesstaat Wisconsin in den Siebzigerjahren heißt im Original "That 70's Show". Der Titel wurde auf Deutsch verändert, in Tschechien auch. Dort heißt die Serie "Die goldenen Siebziger."George Romeros Kulthorrorfilm ist eine Kritik am gesellschaftlichen Konsumverhalten. Wie ein Zombie torkelt auch der moderne Mensch regelmäßig durch Kaufhäuser und ist Sklave des Konsums, sagt Romero. Bleibt fraglich, ob Romero mit dem etwas plump daherkommenden Titel, "Zombies im Kaufhaus", wirklich glücklich ist.Achtung Spoiler! Der chinesische Filmtitel von "The Sixth Sense" lautet übersetzt: "Er ist ein Geist." Interessant wäre hier die Frage, ab welcher Minute der Film für das chinesische Publikum langweilig wurde und wie viele Kinobesucher ihr Geld zurückverlangt haben.Die Originalbezeichnung "Die Hard with a Vengeance" war den Dänen wohl zu lasch. Bei den Nachbarn im Norden lief der Film in den Achtzigern als "Die Hard: Mega Hard" in den Kinos.Der anzügliche Originaltitel "Austin Powers - The Spy who shagged me", ist mit der deutschen Übersetzung immerhin einigermaßen am Thema dran. In Malaysien wollte man diesen schlüpfrigen Aspekt etwas entschärfen, dort heißt der Film: "Austin Powers - Der Spion, der sich in meiner Nähe sehr nett benahm".Dünyayi Kurtaran Adam (Auf Deutsch: Der Mann, der die Welt rettet) gilt als türkischer Star Wars, besitzt aber eine andere Handlung. Dabei ist er nicht als Parodie gedacht. Der Film wurde ausschließlich in der Türkei veröffentlicht und lief dort auch im Kino. Er beinhaltet etliche Szenen, die schlicht aus anderen Filmen geklaut wurden. Auftakt der Handlung ist eine Raumschlacht, bei der die Darsteller mit Motorradhelmen vor einer Leinwand sitzen, auf die Szenen aus Star Wars projiziert werden.Auch die Musik im Film ist aus anderen Kinoproduktionen übernommen: Flash Gordon, Kampfstern Galactica, Ben Hur, James Bond, Planet der Affen und Indiana Jones - sie alle sind auch in "Der Mann, der die Welt rettet" vertreten, wenn auch nur akustisch.