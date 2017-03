Vermisste in Regensburg: Suche mit Polizeihubschrauber erfolglos

Die Suche nach der vermissten Studentin Malina K. ist am Samstag in Regensburg mit einem Polizeihubschrauber fortgesetzt worden.

Die Suche nach der vermissten Studentin Malina K. mit einem Polizeihubschrauber hat am Samstag keine neuen Hinweise gebracht. Nach Angaben der Polizei waren die Kollegen die Donau bei Regensburg abgeflogen, um aus der Luft nach der 20-Jährigen zu suchen. Am Wochenende seien keine größeren Suchaktionen mehr geplant, sagte ein Sprecher. An diesem Montag soll über weitere Schritte entschieden werden.

Ein Tauchereinsatz vom Freitag hatte keine Hinweise auf den Verbleib der seit fast einer Woche vermissten 20-Jährigen ergeben. Dabei hatten die Taucher eine Stelle abgesucht, an der Spürhunde angeschlagen hatten. Am Ufer hatte dort ein Spaziergänger zuvor das Handy der jungen Frau entdeckt.

Die Polizei prüft darüber hinaus Hinweise aus der Bevölkerung. Laut Zeugenangaben soll die 20-Jährige in der Nähe der tschechischen Grenze gesehen worden sein. Malina K. war am vergangenen Sonntagmorgen auf dem Heimweg von einer Party verschwunden. Kurz zuvor hatte sie noch mit einer Mitbewohnerin telefoniert, um sich nach dem Weg zu erkundigen.