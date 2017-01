Ratgeber Verbraucherschutz warnt vor Treue-Geschenken von Handyanbietern

Vermeintliche Treuegeschenke von Mobilfunkanbietern entpuppen sich nach Angaben der Verbraucherzentrale Hamburg für die Kunden oft als Kostenfallen.

Vermeintliche Treuegeschenke von Mobilfunkanbietern entpuppen sich nach Angaben der Verbraucherzentrale Hamburg für die Kunden oft als Kostenfallen. Die Verbraucherschützer raten daher, telefonische Angebote der Mobilfunkunternehmen kategorisch auszuschlagen. Grund für die Warnung seien sich häufende Beschwerden von Verbrauchern, „weil ihnen von ihren Mobilfunkanbietern am Telefon zusätzliche Verträge, teurere Tarife oder andere kostenpflichtige Serviceleistungen als vermeintliche Treue-Geschenke untergeschoben wurden“.

Als Beispiel schildern die Verbraucherschützer den Fall einer Mobilfunkkundin, die auf ihrem Konto plötzlich zwei monatliche Abbuchen ihres Handy-Anbieters entdeckte. Auf Nachfrage erfuhr sie von einem zweiten Vertrag auf ihrem Namen, an dessen Abschluss sie sich aber nicht erinnern konnte. Schließlich sei der Frau eingefallen, dass ihr aufgrund langjähriger Treue ein monatlicher Rabatt in Höhe von fünf Euro angeboten worden war – dass dieser allerdings an den Abschluss eines zweiten Vertrags gekoppelt war, war ihr aufgrund des Telefonats nicht bewusst geworden. „Professionelle Callcenter-Mitarbeiter sind geschult darin, die Höflichkeit des Angerufenen auszunutzen“, warnte Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg. Ihr Ratschlag lautet, sich auf telefonische Verhandlungen gar nicht erst einzulassen. Am besten sei es, telefonischen Anrufen zu Werbezwecken schon beim Abschluss des ursprünglichen Vertrags zu widersprechen.