Köln Ungewöhnliche Stellenanzeige: Deutschland sucht den Gras-Experten

Nach der Entscheidung zur medizinischen Verabreichung von Cannabis für Schmerzpatienten, sucht das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) jetzt nach Wissenschaftler für die Cannabis-Agentur.

Ab 1. März und für zunächst fünf Jahre sucht die Bundesopiumstelle nach Medizinern, die sich der Einrichtung einer Cannabis-Agentur widmen. Hintergrund ist das am 19. Januar 2017 vom Bundestag beschlossene Gesetz, Cannabis für medizinische Zwecke zuzulassen.Maik Pommer, Sprecher des zuständigen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), erklärt: „Es handelt sich hierbei um vorbereitende Maßnahmen, damit die Arbeit der Cannabis-Agentur zügig beginnen kann, sofern das Gesetz verabschiedet ist.“ Unter anderem sollen die neu angestellten Mediziner, die „Begleiterhebung zu Cannabis als Medizin“ durchführen. Diese Begleiterhebung ist so in dem im Januar verabschiedeten Gesetz vorgesehen.Voraussetzung für eine Einstellung ist unter anderem eine „umfassende Erfahrung in der Schmerztherapie und/oder Palliativmedizin“, wie es in der Stellenbeschreibung weiter heißt. Ferner sollten sich die Kandidaten mit dem Betäubungsmittelrecht auskennen. Sobald die Cannabis-Agentur eingerichtet ist, wird sie Aufträge zum Anbau von Cannabis vergeben. Wie die genaue Vorgehensweise aussieht, wird laut BfArM-Sprecher Maik Pommer kommuniziert, wenn das Gesetz endgültig verabschiedet ist. Die Cannabis-Agentur muss die Ernte in Besitz nehmen und dafür Sorge tragen, dass ausschließlich Cannabis in pharmazeutischer Qualität an Apotheken zur Versorgung von Patienten ausgeliefert wird. Dies soll laut Informationen des BfArM in Form von Kapseln oder Tropfen verabreicht werden.Die medizinischen Stellen sind auf vorerst zwei beziehungsweise fünf Jahre befristet und werden nach der Tarifgruppe 14 und 15 für den öffentlichen Dienst bezahlt – die Wissenschaftler erhalten also zwischen rund 4000 bis 6500 Euro im Monat.