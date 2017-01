London U-Bahn-Streik legt in London lahm

Unten Streik, oben Stau: In London streiken die Mitarbeiter der U-Bahn und sorgen dadurch für Chaos in der britischen Hauptstadt

Während am Boden das Chaos ausbrach, kreisten Hubschrauber mit Kameras über London, als handle es sich um ein Krisengebiet. Tatsächlich hatte dieser Montagmorgen Ähnlichkeit mit einem Katastrophenfall. Das Personal der berühmten Londoner U-Bahn streikte von Sonntagabend um 18 Uhr bis gestern Abend. Vor vielen der 270 Stationen, die sonst täglich bis zu fünf Millionen Menschen schlucken, herrschte Stille. Derweil kam die Stadt in weiten Teilen zum Erliegen. Die Straßen waren verstopft. An Bushaltestellen bildeten sich Schlangen, an Taxiständen warteten Londoner auf einen freien Wagen. Viele Busse hielten wegen Überfüllung nicht einmal mehr an.

Das alles fingen die Hubschrauber mit der Kamera ein und die Szenen hatten etwas von Endzeitstimmung. Der Bahnhof Clapham Junction im Süden der Metropole musste wegen Überfüllung sogar evakuiert werden. „Ich habe kein Verständnis für die Beschäftigten mehr, es ist eine Zumutung“, schimpfte eine Frau entnervt. Auch Touristen standen bepackt mit Koffern hilflos vor geschlossenen Gittern und fragten sich, wie sie zum Flughafen kommen sollten.

Die Gewerkschaft RMT hatte zu dem Streik aufgerufen, nachdem sie seit Jahren mit dem Betreiber Transport for London (TfL) um die Personalausstattung streitet. Der Protest richtet sich vor allem gegen die Schließung von Ticket-Schaltern, die durch Automaten ersetzt werden sollen. RMT-Chef Mick Cash warnte nun vor Sicherheitslücken bei der „Tube“. Es gebe es nicht genügend Leute, um die Bahn sicher zu betreiben.

Der sozialdemokratische Bürgermeister Sadiq Khan, der den Disput von seinem konservativen Vorgänger Boris Johnson vererbt bekam, verurteilte den Streik als „unnötig“. Er akzeptiere das Argument, dass die U-Bahn mehr Personal brauche. „Aber wir haben schon 200 neue Stellen geschaffen und werden auch weitermachen, wenn die Gewerkschaften unglücklich sind. Warum dann streiken? Warum die Dinge nicht freundschaftlich lösen?“ Während sich der U-Bahnverkehr heute wieder einpendeln dürfte, haben die Lokführer für diese Woche abermals einen Arbeitskampf angekündigt. Londons Pendler haben es gerade nicht leicht.