Berlin Türkei-Konflikt spitzt sich zu: Deutsche Industrie in großer Sorge  was Reisende beachten sollten

Türkei-Konflikt spitzt sich zu: Deutsche Industrie in „großer Sorge“ – was Reisende beachten sollten

Die Zuspitzung des politischen Streits zwischen Deutschland und der Türkei zieht eine weitere Belastung der wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder nach sich. Außerdem hat das Auswärtige Amt seine Reisehinweise verschärft.

Gabriel kündigt „Neuausrichtung“ der Politik gegenüber der Türkei an

Türkei-Konflikt trifft Reisebranche - Folgen noch nicht abzusehen

Was die verschärften Sicherheitshinweise für Türkei-Reisende bedeuten

Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für deutsche Türkei-Besucher verschärft. Allerdings handelt es sich nicht um eine offizielle Reisewarnung - Urlauber, die ihre Buchungen stornieren wollen, müssen auf die Kulanz der Anbieter hoffen. Was sagt das Auswärtige Amt?

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) warnte, dass deutsche Staatsbürger "vor willkürlichen Verhaftungen in der Türkei nicht mehr sicher" seien. In den verschärften Sicherheitshinweisen heißt es: "Personen, die aus privaten oder geschäftlichen Gründen in die Türkei reisen, wird zu erhöhter Vorsicht geraten."



Zudem wird empfohlen, sich auch bei kurzzeitigen Aufenthalten in der Türkei in der Botschaft und den Konsulaten in eine Liste einzutragen. Bislang galt dieser Hinweis lediglich für Menschen, die "nicht zu touristischen Zwecken in die Türkei reisen".

Kann ich meine Reise jetzt kostenlos stornieren?

Das hängt von der Kulanz des Reiseveranstalters ab. Der Deutsche Reiseverband (DRV) vertritt die Auffassung, dass das Auswärtige Amt "keine Neubewertung der Sicherheitslage" vorgenommen und seine Reisehinweise lediglich "angepasst" habe. Eine Reisewarnung für die Türkei sei nicht ausgegeben worden. "Die Reisen für die Urlauber finden wie gebucht statt." Dabei würden die regulären Allgemeinen Geschäftsbedingungen und damit die Storno- und Umbuchungsgebühren gelten.



Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen forderte von Reiseveranstaltern aber kulante Umbuchungen. "Wenn das Auswärtige Amt jetzt auch Reisende zu erhöhter Vorsicht mahnt und bei kurzfristigen Aufenthalten empfiehlt, sich in Listen bei Konsulaten und Botschaften einzutragen, gehen Urlaubsfreuden und Erholung baden", sagte NRW-Verbraucherzentralenvorstand Wolfgang Schuldzinski.



Mit Gabriels Erklärung, dass man derzeit niemandem empfehlen könne, in die Türkei zu reisen, sei ein wichtiges Signal für die Reisebranche gesetzt worden. "Wer angesichts dieser aktuellen Entwicklung von einer bereits gebuchten Reise zurücktreten will, sollte bei Veranstaltern auf Verständnis treffen", fügte Schuldzinski hinzu.

Was sollten Touristen tun, die schon vor Ort sind?

Das Auswärtige Amt rät, sich in die "Krisenvorsorgeliste" der Konsulate und der Botschaft einzutragen. Dies ist unter anderem auf den Internetseiten des Auswärtigen Amtes möglich unter



In der Urlaubsregion Antalya befindet sich auch eine Außenstelle des deutschen Generalkonsulats Izmir. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen forderte, dass Reiseanbieter bei der Eintragung in die Listen schnell "kundenorientierte Lösungen" finden müssten.



Das Auswärtige Amt rät, sich in die "Krisenvorsorgeliste" der Konsulate und der Botschaft einzutragen. Dies ist unter anderem auf den Internetseiten des Auswärtigen Amtes möglich unter https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/registration!form.action;jsessionid=F34E3C1D2487094E36494CEE9EB81257 In der Urlaubsregion Antalya befindet sich auch eine Außenstelle des deutschen Generalkonsulats Izmir. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen forderte, dass Reiseanbieter bei der Eintragung in die Listen schnell "kundenorientierte Lösungen" finden müssten.Wegen der Terrorgefahr in der Türkei empfiehlt das Auswärtige Amt Reisenden, besonders aufmerksam zu sein und Menschenansammlungen zu vermeiden. Von Aufenthalten in bestimmten Regionen, etwa dem Grenzgebiet zu Syrien und Irak, wird dringend abgeraten - die klassischen Urlaubsgebiete sind hier aber nicht betroffen. Grundsätzlich sollten Urlauber davon absehen, in der Öffentlichkeit politische Äußerungen gegen den türkischen Staat zu machen.

Hilft mir eine Reiserücktritt-Versicherung?

Selbst wer eine Reiserücktritt-Versicherung abgeschlossen hat, ist bei Streit mit dem Reiseveranstalter nicht auf der sicheren Seite. Die Police schließt Ereignisse höherer Gewalt wie Anschläge oder Naturkatastrophen regelmäßig aus. Sie deckt nur persönliche Risiken ab, etwa eine schwere Krankheit oder der Tod eines Angehörigen vor Reiseantritt. Sollte der Anbieter eine kostenlose Stornierung verweigern und wollen Verbraucher dagegen vorgehen, wären sie also auf eine Rechtsschutz-Versicherung angewiesen.

Die deutsche Industrie verfolgt die Entwicklung „mit immer größerer Sorge“ und erwartet einen deutlichen Einbruch im Handel mit der Türkei. Für Empörung sorgte eine Liste der Regierung in Ankara mit angeblichen Terrorunterstützern, auf der auch deutsche Firmen stehen.„Für die deutschen Unternehmen in der Türkei wächst im Stundentakt mit jeder weiteren diffusen, unbegründeten Anschuldigung die Unsicherheit“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, der in Ludwigshafen erscheinenden Zeitung „Rheinpfalz“. Der Außenhandelsverband (BGA) rechnete mit „deutlichen Einbrüchen bei den Exporten“. Die ohnehin vorhandene Unsicherheit bei deutschen Firmen steige angesichts der jüngsten Entwicklungen „noch einmal rapide“.Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte zuvor eine „Neuausrichtung“ der deutschen Politik gegenüber der Türkei angekündigt. Unter anderem sollen staatliche Bürgschaften bei Investitionen deutscher Unternehmer in der Türkei auf den Prüfstand kommen. Auch die Brüsseler Finanzhilfen für den EU-Beitrittskandidaten Türkei sollen überdacht werden.Anlass für die Maßnahmen sind die jüngsten Inhaftierungen von Menschenrechtsaktivisten in der Türkei, darunter der Deutsche Peter Steudtner. „In der derzeitigen Lage kann man sicherlich keinem Unternehmen dazu raten, Investitionen zu tätigen“, erklärte der BGA. Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) betonte, dass im gegenwärtigen Umfeld „an Neuinvestitionen deutscher Unternehmen in der Türkei kaum zu denken“ sei. DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, dass der seit Mitte 2016 ohnehin zurückgehende Handel zwischen Deutschland und der Türkei um weitere „mehr als zehn Prozent“ einbrechen könnte.Das deutsch-türkische Verhältnis ist durch eine Reihe von Streitpunkten schwer belastet. Einem Bericht der „Zeit“ zufolge hatte die Regierung in Ankara vor einigen Wochen dem Bundeskriminalamt (BKA) eine Liste angeblicher Terrorunterstützer übergeben, auf der die Namen von insgesamt 68 Unternehmen und Einzelpersonen stehen. Darunter seien Konzerne wie Daimler und BASF, aber auch ein Spätkauf-Imbiss sowie eine Dönerbude in Nordrhein-Westfalen. Die genannten Unternehmen sollen angeblich Verbindungen zur Bewegung des Predigers Fethullah Gülen haben, den der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan für den Putschversuch vor einem Jahr verantwortlich macht.Die besorgten Hinweise der Bundesregierung für Türkei-Urlauber bringen neue Unsicherheit für die Touristikbranche. Sicherheitsbedenken und politische Großwetterlagen beeinflussten das Urlaubsverhalten, sagte eine Sprecherin des Deutschen Reiseverbandes DRV am Donnerstag. Wie sich das im Einzelfall konkret auswirke, sei derzeit aber nicht abzusehen. „Das werden die Buchungen in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.“ Für die Gewährung kostenfreier Stornierungen oder Umbuchungen sehen Veranstalter bisher keinen Anlass.