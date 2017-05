Jerusalem Trump als erster amtierender US-Präsident an der Klagemauer

Als erster amtierender US-Präsident hat Donald Trump am Montag die Klagemauer in Jerusalem besucht.

Zu Beginn seines Israel-Besuchs hat sich US-Präsident Donald Trump als Friedensbotschafter präsentiert. Es bestehe die „seltene Gelegenheit, Sicherheit, Stabilität und Frieden“ in die Region zu bringen, sagte Trump am Montag nach seiner Landung am Flughafen Ben Gurion nahe Tel Aviv mit Blick auf den Nahost-Friedensprozess. Am Mittag besuchte er als erster amtierender US-Präsident die Klagemauer in Jerusalem. Nach seiner Landung rief Trump die Konfliktparteien zu neuen Anstrengungen bei der Suche nach Frieden auf. „Aber das können wir nur erreichen, indem wir gemeinsam daran arbeiten.Es gibt keine andere Lösung.“ Dem Iran indes warf er bei seiner Visite die Unterstützung von „Terroristen“ vor. Zugleich beschwor Trump das „unzertrennbare Band“ zwischen den USA und Israel. Auch US-Außenminister Rex Tillerson bezeichnete die Reise Trumps als Chance. Sie sei eine „Gelegenheit, in den Diskussionen über Frieden zwischen den Israelis und den Palästinensern voranzukommen“, sagte er an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. In einer Stellungnahme im Beisein von Israels Präsident Reuven Rivlin forderte Trump den Iran auf, „mit der Finanzierung, der Ausbildung und der Ausrüstung von Terroristen und Milizen“ umgehend aufzuhören. Die USA und Israel sprächen zudem mit einer Stimme, wenn sie forderten, „dass der Iran niemals die Atomwaffe besitzen darf“, sagte er.Seinen Besuch an der Klagemauer absolvierte Trump allein, ohne Begleitung führender israelischer Vertreter. Er legte seine Hand an die Mauer, die eine der heiligsten Stätten des Judentums ist. Anschließend verharrte er einen Moment und hinterließ dann einen Zettel in einem Zwischenraum zwischen den Steinen. Dies entspricht der Tradition. Trump hatte zuletzt die Ansicht vertreten, mit seiner Hilfe könne eine Beilegung des jahrzehntealten Nahost-Konflikts gelingen. Kurz vor der Ankunft des US-Präsidenten lockerte die israelische Regierung mehrere Einschränkungen für Palästinenser.Unter anderem sollen die Öffnungszeiten an mehreren Grenzübergängen im von Israel besetzten Westjordanland gelockert werden. Aus israelischen Regierungskreisen hieß es, Trump habe vor seinen Gesprächen mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas um „vertrauensbildende Maßnahmen“ seitens Israel gebeten. Am späteren Nachmittag sind Gespräche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geplant. Am Dienstag will Trump nach Bethlehem im Westjordanland weiterreisen und dort Gespräche mit Palästinenserpräsident Abbas führen. Zudem sind ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem und eine Rede Trumps im Israel-Museum vorgesehen.