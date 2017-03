Herne Trauerfeier für Herner Mordopfer beginnt unter großer Anteilnahme

Unter großer Anteilnahme hat in Herne die Trauerfeier für die beiden Mordopfer Jaden und Christopher begonnen.

Hunderte Menschen waren am Mittwochnachmittag zur Herz-Jesu-Kirche gekommen, unter ihnen zahlreiche Kinder. Viele fanden keinen Platz in der Kirche und verfolgten die ökumenische Trauerfeier von draußen über Lautsprecher. Zahlreiche Notfallseelsorger waren vor Ort.Der 19 Jahre alte Marcel H. hatte in der vergangenen Woche gestanden,sowie seinen 22 Jahre alten Bekannten Christopher getötet zu haben.