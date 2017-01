Arnstein Trauer nach dem Tod von sechs Jugendlichen in einem Gartenhaus in Arnstein

Während in Arnstein (Lkr. Main-Spessart) einen Tag nach dem Fund von sechs toten Jugendlichen in einer Gartenlaube Trauer und Entsetzen herrschen, laufen die Untersuchungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft zur Todesursache auf Hochtouren. Hinweise erhoffen sich die Ermittler durch die Obduktion der Leichen.

Wie berichtet, hatte ein besorgter Vater in seinem Gartenhaus im Gebiet Sommerberg die Leichen der sechs jungen Menschen aus den Kreisen Main-Spessart und Schweinfurt entdeckt. Er wählte sofort den Notruf, allerdings kam für die Teenager jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 18- und 19-Jährigen feststellen.Wie die sechs Teenager zu Tode kamen, dazu gab es am Montag „noch keine gesicherten Erkenntnisse“. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft betonten in einer gemeinsamen Erklärung lediglich einmal mehr, dass keine Hinweise vorlägen, „die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten würden“. Zur Aufklärung der Todesursache habe man die Obduktion der Leichname durch die Rechtsmedizin angeordnet. Diese sollte noch im Lauf des Montags erfolgen.Außerdem stünden „umfassende Untersuchungen des Blutes der Verstorbenen auf etwaige körperfremde Stoffe“ an. Erste Ergebnisse waren am Montagabend noch nicht zu bekommen.Oberstaatsanwalt Boris Raufeisen, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, bat darum, den Ermittlern „aufgrund der Vielzahl der Verstorbenen und des Umfangs der erforderlichen Untersuchungen“ die nötige Zeit zu geben.Insbesondere wolle man verhindern, dass die Eltern die Todesursache aus den Medien erfahren, sagte Raufeisen auf Nachfrage.Alle Spekulationen darüber, wie die Jugendlichen zu Tode kamen, wies der Oberstaatsanwalt in Würzburg zurück. Man werde einzelne Gerüchte nicht kommentieren. Bereits am Sonntag hatte die Polizei bestätigt, dass in der Hütte ein Holzofen stand, mit dem die Jugendliche während einer Feier geheizt hatten. Im Polizeibericht vom Montag hieß es, Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) kämen vor Ort, um technische Untersuchungen vorzunehmen.Nach Angaben von Jürgen Illek, dem Kommandanten der Feuerwehr Arnstein, hieß es bei der Alarmierung „Verdacht auf Gasaustritt“. Illek zeigte sich am Tag nach dem Einsatz noch immer schwer geschockt. Er habe in über 40 Dienstjahren bei der Feuerwehr schon viele Tote gesehen. „So etwas Schlimmes habe ich aber noch nie erlebt.“ In der 8100-Einwohner-Stadt im Werntal gab es am Montag kein anderes Gesprächsthema. „Es ist für uns ein schwerer Schicksalschlag, so viele junge Menschen zu verlieren“, sagte zweiter Bürgermeister Franz-Josef Sauer. Am Rathaus war die Fahne mit Trauerflor geschmückt.Für Montagabend ist eine ökumenische Gebetsstunde zum Gedenken an die sechs Jugendlichen in der Stadtpfarrkirche Sankt Nikolaus angekündigt. Sie steht unter dem Leitwort „Wir halten inne … Zeit für Trauer, Erinnern, Gebet“.Der Gottesdienst wird gestaltet von Dekan Albin Krämer, Pfarrer Nikolaus Stanek, dem evangelischen Pfarrer Tilmann Schneider und Pastoralreferentin Raphaela Holzinger.Im Anschluss besteht die Möglichkeit, in der Grundschule von Arnstein mit Seelsorgern zu sprechen. In der Wallfahrtskirche Maria Sondheim wurde ein Ort der Trauer eingerichtet. Am Sonntagabend war die ökumenische Notfallseelsorge Main-Spessart in Zusammenarbeit mit den Seelsorgern vor Ort im Einsatz.