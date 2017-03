Berlin Top-100-Clubs: Ibiza wieder vorn, Berghain höher als im Vorjahr

Neues aus der Szene: Das britische Fachmagazin „DJ Mag“ kürt jährlich die besten 100 Clubs weltweit.

Als höchstplatzierter deutscher Club liegt das Berliner Berghain bei den Top-100-Clubs des britischen Fachmagazins „DJ Mag“ dieses Jahr auf Platz 12 – vier Plätze höher als 2016. Der Club Bootshaus in Köln stieg von Rang 17 auf Platz 15. Das Berghain stand vor acht Jahren auf Platz 1, fiel seither aber auf Ränge zwischen 6 und 18. In der weltweiten Top-100-Liste sind nur wenige Clubs in Deutschland: So finden sich etwa noch das Berliner Watergate auf Platz 62 (Vorjahr 68) oder der Berliner Tresor auf Platz 70 (Vorjahr 77). Nummer eins ist wie im vergangenen Jahr wieder der Club Space auf der spanischen Party-Insel Ibiza, gefolgt vom Fabric in London und dem Green Valley in der brasilianischen Party-Küstenstadt Camboriu.

Die komplette Liste bei DJmag.com

„Bento“ kürt angesagte Clubs in deutschen Metropolen

„Tschüss Berghain! Das sind jetzt die angesagtesten Clubs in Deutschland“ – so überschrieb das junge „Spiegel“-Portal „Bento“ diese Woche seinen Überblick mit Ausgehempfehlungen für deutsche Städte. So seien jetzt das „Pal“ in Hamburg, „Ohm“ in Berlin, „Helios 37“ in Köln, „Awi“ in München, „Cube“ in Düsseldorf, „White Noise“ in Stuttgart und das „IfZ“ (Institut für Zukunft) in Leipzig sowie das „Silbergold“ in Frankfurt am Main die besten „alternativen“ Clubs, im Vergleich zu den altbekannten und etablierten.