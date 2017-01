Panorama Top 10 der Trauerhits 2016: Andreas Gabalier an der Spitze der meistgespielten Lieder auf Trauerfeiern

Musik kann Gefühle oftmals besser transportieren und zum Ausdruck bringen als bloße Worte. Das ist nicht zuletzt bei der Trauerarbeit ein wichtiger Aspekt. In den Top 10 der meistgespielten Lieder bei Trauerfeiern in Deutschland im Jahr 2016 finden sich neben Evergreens und klassicher Musik auch viele deutschsprachige Pop-Balladen.

An die Spitze schaffte es die im steirischen Dialekt gesungene Ballade "Amoi seg' ma uns wieder" des österreichischen Volksmusikers Andreas Gabalier. Ein Jahr zuvor stand der Song noch auf Platz sechs der Hitliste, die das Informationsportal Bestattungen.de durch Befragungen von Bestattern und Angehörigen ermittelt.Die Ballade spiegelt den Wunsch wider, den geliebten Menschen nicht für immer verloren zu haben. Wie das Portal in einer Pressemitteilung schreibt, verlor Gabalier durch Suizid seinen Vater und seine SchwesterAuf dem zweiten Platz findet sich der Klassiker "Time to say goodbye" von Sarah Brightman und Andrea Bocelli, gefolgt von "So wie du warst" von Unheilig.Auch Helene Fischer ist mit dem Song "Die Rose" auf Platz zehn in dem Ranking vertreten.from="editor" tbr="" />