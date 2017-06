vor 46 Minuten AFP Arnschwang Tödliche Auseinandersetzung: Fünfjähriger Junge in Asylbewerberunterkunft in Bayern getötet

Grausamer Tod eines Fünfjährigen in Bayern: Der Junge wurde am Samstag in einer Asylbewerberunterkunft im oberpfälzischen Arnschwang von einem Bewohner mit einem Messer verletzt, bis er starb.