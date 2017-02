Kurios Tischtennis der anderen Art: Schlittschuh-Ping-Pong in Moskau - mit Video

Tischtennis, auf Eis, bei Schneefall, mit Schlittschuhen: In der Nähe von Moskau sind die ersten Tischtennis-Meisterschaften auf Eis ausgetragen worden. Mit von der Partie waren sogar Teilnehmer aus den USA.

Tischtennis - da denkt man hierzulande an Timo Boll und Co., vielleicht noch an die bei internationalen Wettbewerben übermächtigen Chinesen. In der Nähe von Moskau hat jetzt ein Ping-Pong-Turnier der anderen Art stattgefunden. Genau genommen waren es sogar Weltmeisterschaften. Und zwar die im Schlittschuh-Ping-Pong. Weil am eisglatten Sportereignis nicht nur Russen teilnehmen, sondern auch Weißrussen und US-Amerikaner sagt Wladimir Surkow, Präsident des Sportausschusses: "Bei mehr als zwei Ländern sind es Europameisterschaften, aber wegen der Amerikaner jetzt sogar Weltmeisterschaften."