Barcelona Terror in Spanien: Suche nach mutmaßlichem Haupttäter läuft auf Hochtouren - Ermittler haben neue Spur

Drei Tage nach den Anschlägen in Barcelona und Cambrils läuft die Fahndung nach dem mutmaßlichen Haupttäter auf Hochtouren.

Die Attacken in Spanien - eine Chronologie der Ereignisse

Nach der Terrorattacke in Barcelona und dem vermutlich vereitelten Anschlag in Cambrils kommen die Ermittlungen voran. Was bisher geschah: Mittwoch, 16. August

- In einem Wohnhaus im südkatalanischen Alcanar kommt es zu einer Gasexplosion. Ein Mensch stirbt, sieben werden verletzt. Die Polizei sieht später „klare“ Verbindungen zum Anschlag in Barcelona.

Donnerstag, 17. August

- Um 16.50 Uhr rast ein Lieferwagen über die Flaniermeile Las Ramblas in Barcelona. 13 Menschen sterben, Dutzende werden verletzt. Der Zwischenfall wird bald wie ein Terroranschlag behandelt.



- Am Abend gibt der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont bekannt, dass zwei Verdächtige festgenommen wurden.



- Die IS-Terrormiliz reklamiert laut ihrem Sprachrohr Amak den Terroranschlag in Barcelona für sich.

Freitag, 18. August

- Die Polizei rückt am frühen Morgen zu einem Einsatz im Küstenort Cambrils aus. Fünf mutmaßliche Attentäter, die wohl einen Anschlag verüben wollten, werden getötet. Zuvor hatten sie auf der Flucht mit dem Wagen mehrere Menschen verletzt. Eine Frau stirbt später.



- Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler steckt hinter den Attacken von Barcelona und Cambrils eine organisierte Islamisten-Zelle. Die Terroristen hätten sich vermutlich längere Zeit in Alcanar vorbereitet.



- Die Polizei gibt im Laufe des Tages die Festnahme von zwei weiteren Verdächtigen bekannt.



- Das Auswärtige Amt teilt in Berlin mit, dass 13 Deutsche in Barcelona teils lebensgefährlich verletzt wurden.

Samstag, 19. August

- Die Polizei hat Zweifel, dass der bisherige Hauptverdächtige tatsächlich der Fahrer des Tatfahrzeugs von Barcelona war. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich nun auf den 22 Jahre alten Marokkaner Younes Abouyaaqoub.



- Sicherheitskräfte suchen am Morgen nach Medienberichten in Ripoll im Haus eines Imams nach DNA-Proben. Es gebe die Vermutung, dass es sich bei einer weiteren Leiche, die in der zerstörten Wohnung in Alcanar gefunden worden war, um den muslimischen Geistlichen handeln könnte. Der Imam Abdelbaki Es Satty soll Kopf der Zelle sein.



- Der IS reklamiert in einer über das Internet verbreiteten Erklärung die Angriffe für sich.



- Die spanische Regierung hält die Terrorzelle für zerschlagen, die katalanischen Behörden widersprechen zunächst.

Sonntag, 20. August

- Die Mutter des Hauptverdächtigen fordert ihren Sohn Medienberichten zufolge zur Aufgabe auf. Es ist nach wie vor nicht klar, ob sich der Marokkaner auf der Flucht befindet.



- In der Basilika Sagrada Familia gedenken Hunderte in einer Trauerfeier der Terroropfer. Darunter sind auch das spanische Königspaar Felipe VI. und Letizia, Ministerpräsident Mariano Rajoy und der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa.



- Die katalanische Polizei teilt mit, sie sei „sehr nah an einer Person dran, die mit beiden Attentaten in Verbindung steht“. Die Rolle dieses Verdächtigen bleibt zunächst offen.



Innenminister: Terrorzelle ist „zerschlagen“

Terror in Spanien: Wer sind die mutmaßlichen Täter?

Bei den Ermittlungen nach dem Terrorangriff in Barcelona und der vereitelten Attacke in Cambrils sind noch viele Fragen offen. Der katalanische Polizeichef sagte, es werde noch nach drei Verdächtigen gefahndet. Der Hauptverdächtige ist möglicherweise flüchtig. Wie viele Mitglieder hatte die Zelle?

Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einer zwölfköpfigen Zelle aus. Fünf der mutmaßlichen Attentäter seien bei dem Anti-Terror-Einsatz in Cambrils getötet worden. Vier wurden demnach verhaftet, drei weitere identifiziert. Zwei von ihnen starben mit großer Wahrscheinlichkeit bei der Explosion in Alcanar, wie Katalaniens Polizeichef Josep Lluis Trapero am Sonntag sagte.

Nach wem wird gefahndet?

Gesucht wird spanischen Medienberichten zufolge nach einem 22-jährigen Marokkaner. Er sei der Bruder eines der getöteten Terrorverdächtigen von Cambrils, hieß es. Er stamme aus der Kleinstadt Ripoll rund 100 Kilometer nördlich von Barcelona. Die Polizei kann aber nicht bestätigen, dass Younes Abouyaaquoub das Tatfahrzeug in Barcelona lenkte. Traparo zufolge wird nach zwei weiteren Verdächtigen gefahndet, da nicht klar sei, wer in Alcanar starb.

Warum wurde nach Moussa Oukabir gefahndet?

Die Sicherheitskräfte hielten den 17-Jährigen zunächst für den mutmaßlichem Haupttäter. Er soll mit dem Pass seines älteren Bruders den Transporter angemietet haben, mit dem der Terroranschlag in Barcelona verübt wurde. Später teilte die Polizei mit, Oukabir sei als einer der Toten von Cambrils identifiziert worden.

Was passierte in Alcanar? Am Mittwoch kamen bei einer Explosion in dem Wohnhaus in Alcanar südlich von Tarragona wahrscheinlich zwei Verdächtige um. Die Beamten gehen davon aus, dass die Gruppe dort Sprengstoff lagerte und Anschläge in Barcelona plante.

Welche Rolle spielt der Imam von Ripoll?

Die Polizei durchsuchte am Samstag das Haus eines Imams in Ripoll und suchte DNA-Spuren. Er könnte sich zum Zeitpunkt der Explosion in dem Haus in Alcanar aufgehalten haben. Abdelbaki Es Satty soll Berichten zufolge Kopf der Zelle sein. Trapero sagte, weder der Imam noch die anderen Mitglieder der Zelle seien zuvor durch Terror-Verbindungen aufgefallen.

Trauer und Anteilnahme in der Sagrada Família

Sigmar Gabriel: Trotz Anschlägen keine Reisewarnung für Spanien

Vermisster australischer Junge ist tot

Die Polizei wisse nicht, ob sich der 22-jährige Marokkaner noch in Spanien aufhalte, teilte die katalanische Polizei am Sonntag mit. In ganz Katalonien wurden Straßensperren errichtet. Aufgrund des Funds von 120 Gasflaschen geht die Polizei davon aus, dass die Terrorzelle von Barcelona eigentlich „einen oder mehrere“ Bombenanschläge geplant hatte.Der 22-jährige Younes Abouyaaqoub soll laut Medienberichten am Donnerstagnachmittag den Lieferwagen in die Menschenmenge auf der Flaniermeile Las Ramblas in Barcelona gesteuert haben. Die katalanische Polizei erklärte indes, es stehe weiterhin nicht fest, wer den Lieferwagen gefahren habe. Es sei unklar, ob sich der gesuchte 22-Jährige noch in Spanien befinde, sagte der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero am Sonntag.Die Sicherheitskräfte erklärten nun am Sonntag via Twitter, es gebe eine neue Spur. „Wir sind sehr nah an einer Person dran, die mit beiden Attentaten in Verbindung steht.“ Welche Rolle die Person genau gespielt haben könnte, blieb zunächst offen.Die Attentäter hatten daraufhin mit Fahrzeugen die zwei Anschläge in Barcelona und Cambrils am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag verübt, bei denen insgesamt 14 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt worden waren.Zu der Terrorzelle zählte den Ermittlungen zufolge ein marokkanisches Bruderpaar - der 17-jährige Moussa Oukabir, der zusammen mit vier weiteren mutmaßlichen Attentätern in Cambrils erschossen wurde, und sein 27-jähriger Bruder Driss Oukabir, der in Ripoll festgenommen wurde. Der 17-Jährige war zunächst als möglicher Fahrer des Lieferwagens bei dem Anschlag in Barcelona genannt worden.Trotz des flüchtigen mutmaßlichen Haupttäters sei die Terrorzelle „zerschlagen“, sagte der Innenminister der katalanischen Regionalregierung, Joaquim Form, am Sonntag. Zu den Anschlägen in Barcelona und Cambrils hatte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt.In Ripoll wurde am Samstag die Wohnung des Imams Abdelbaki Es Satty durchsucht, der nach Informationen der Zeitung „El País“ möglicherweise bei der Explosion in Alcanar getötet wurde. Es Sattys Mitbewohner sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe den Imam am Dienstag zum letzten Mal gesehen. Der islamische Geistliche habe ihm gesagt, dass er seine Frau in Marokko besuche. In Ripoll lebten die meisten Mitglieder der Terrorzelle. Laut Medienberichten war der Imam der spanischen Polizei bekannt. Er soll selbst wegen kleinerer Straftaten im Gefängnis gewesen sein und habe dort Häftlinge getroffen, die an dem verheerenden islamistischen Anschlag von Madrid 2004 beteiligt waren.Am Sonntag versammelten sich rund 2000 Menschen in der Sagrada Família in Barcelona, wo unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ein Trauergottesdienst stattfand. Daran nahmen auch König Felipe, der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy und der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont teil.Auf den Dächern rund um die berühmte Kirche von Gaudí waren Scharfschützen postiert, am Boden patrouillierten schwerbewaffnete Polizisten. Vor der Basilika versammelten sich hunderte Menschen.Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) sagte bei einem Solidaritätsbesuch am Samstag in Barcelona, es werde trotz der Attentate keine Reisewarnung für Spanien geben. Es gebe „keine absolute Sicherheit gegenüber feigen Mördern“. Zuvor hatte Gabriel auf den Ramblas Blumen niedergelegt. Bei dem Anschlag in Barcelona waren auch mindestens 13 Deutsche verletzt worden.Ein nach dem Terroranschlag in Barcelona vermisster australischer Junge ist tot. Die katalanischen Notfalldienste teilten am Sonntag mit, sie hätten den Siebenjährigen als eines der Opfer der Todesfahrt auf dem Boulevard „Las Ramblas“ identifiziert. Die Mutter war bei dem Attentat schwer verletzt und von ihrem Kind getrennt worden. Der Vater war am Samstag nach Spanien gereist.Spanische Medien berichteten, die Polizei habe den Tod des Jungen nicht bestätigen wollen, bevor der Vater in Barcelona eingetroffen sei. Zuvor hatte die Zeitung „El Pais“ unter Berufung auf die Polizei gemeldet, der Siebenjährige sei auf der Behördenliste jener Menschen, die bei der Attacke vom vergangenen Donnerstag verletzt worden seien.Der Großvater hatte in sozialen Medien um Hilfe bei der Suche nach seinem Enkel gebeten. Mutter und Sohn hatten in Barcelona Urlaub gemacht. Sogar Australiens Regierungschef Malcolm Turnbull hatte sich zu dem Fall geäußert. „Wir beten, dass der kleine Junge lebend wieder zu seinen Eltern zurückkehrt“, sagte der Ministerpräsident am Sonntag in Sydney. Nach Angaben des Außenministeriums wurden vier Australier bei dem Anschlag verletzt.Bestätigt wurden inzwischen auch der Tod eines Italieners und eines Belgiers. Insgesamt wurden bei dem Attentat von Barcelona und einem vereitelten Anschlag in Cambrils 14 Menschen getötet.