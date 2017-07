New York Teenie-Schwarm Justin Bieber bricht Welttournee ab

Die Show ist aus: Teenie-Star Justin Bieber hat am Montag überraschend seine Welttournee abgebrochen.

Wegen „unvorhergesehener Umstände“ könne der 23-Jährige die 15 geplanten Konzerte in Nordamerika und Asien nicht wahrnehmen, teilte sein Management mit. Keine Angaben machte es zur Art der Umstände, die den Abbruch der Tournee erforderlich machten. Die Entscheidung sei nach „gründlicher Überlegung“ gefallen, hieß es in der Erklärung lediglich. Verkaufte Tickets würden rückerstattet. „Justin liebt seine Fans und hasst es, sie zu enttäuschen“, beteuerte das Management.Der Teenie-Schwarm Bieber ist seit Jahren Dauergast in den Klatschspalten - nicht nur wegen seiner Musik, sondern auch wegen Verhaltensauffälligkeiten jenseits der Konzertbühnen. Zuletzt hatte er Probleme mit der Justiz, weil er mit dem Auto durch Miami raste und Eier auf das Haus eines Nachbarn schleuderte. China hatte Bieber vor einigen Tagen wegen „schlechten Verhaltens“ für unwillkommen erklärt. Betroffen von der Tourneeabsage sind Konzerte in den USA, Kanada, Hongkong, Indonesien, Japan, Singapur und auf den Philippinen.