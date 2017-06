vor 2 Stunden dpa Berlin Tanzende Berliner Polizistin ist Hit im Internet - das Video sehen Sie hier!

Hüftschwung samt Schlagstock, Pistole und Handschellen: Das Video einer tanzenden Berliner Polizistin beim Straßenfest Karneval der Kulturen wurde am Montag zum Hit im Internet.

Mehr als eine Million Mal wurde der Clip bis zum Nachmittag bei Facebook angesehen. Verschiedene Medien berichteten über das Video. Es zeigt, wie eine junge Beamtin in voller Dienstmontur mit einem Besucher zu Sambarhythmen tanzt. „Das ist ja ein Tanz aus dem Lehrbuch, wir Polizisten sind eben auch nur Menschen“, sagte Polizeisprecher Winfried Wenzel dem „Berliner Kurier“.



Es handele sich tatsächlich um eine Beamtin, der Name könne aber nicht genannt werden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.