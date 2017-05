Wetter Tag des Wanderns - Starkregen, Hagel und Blitze in der Region erwartet

Tag des Wanderns - Starkregen, Hagel und Blitze in der Region erwartet

Platzregen, Blitzeinschläge, Gewitter: Am Tag des Wanderns kann es in manchen Regionen Baden-Württembergs ungemütlich werden.

In Teilen Baden-Württembergs drohen am Sonntag heftige Unwetter. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) prognostizieren ausgerechnet für den Tag des Wanderns vor allem für den Schwarzwald und die Schwäbische Alb heftige Gewitter und Starkregen.

Außerdem warnten die Behörden für die Regierungsbezirke Freiburg, Tübingen und Stuttgart explizit vor den Gefahren eines Gewitters. So drohten örtlich etwa lebensgefährliche Blitzeinschläge. Vereinzelt könnten beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Spaziergänger sollten in den betroffenen Regionen besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. Während des erwarteten Platzregens in manchen Regionen seien kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Auch im Norden Baden-Württembergs könnten örtlich solche Unwetter ausbrechen. Dabei könne es passieren, dass es innerhalb kürzester Zeit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter regnet, im Norden könnten es sogar 35 Liter pro Quadratmeter sein. Auch mit kleinkörnigem Hagel und starken bis stürmischen Böen müsse in diesen Regionen gerechnet werden.

In der Nacht zum Montag sollten die Gewitter im Südwesten zwar nachlassen. Stellenweise könnte sich aber Nebel mit Sicht unter 150 Metern bilden, hieß es vom Deutschen Wetterdienst.