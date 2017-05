In zahlreichen Ländern der Welt werden Journalisten inhaftiert. Zum Tag der Pressefreiheit haben wir in Grafiken dargestellt, wo es für Reporter besonders gefährlich ist, ihrer Arbeit nachzugehen.

Heute, am 3. Mai, ist internationaler Tag der Pressefreiheit. 1993 wurde er von der Unesco ins Leben gerufen, um auf die Situation der Journalisten weltweit hinzuweisen.



Anlässlich dieses Tages hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International die Freilassung der in der Türkei inhaftierten Journalisten gefordert. „In keinem Land der Welt sitzen derzeit mehr Journalisten im Gefängnis als in der Türkei", so der Generalsekretär von Amnesty International Deutschland, Markus N. Beeko.



Mehr als 150 Journalisten seien inhaftiert worden, Verlagshäuser geschlossen oder unter Zwangsverwaltung gestellt. Hohe Staatsvertreter setzten die kritische Berichterstattung mit Terrorismus gleich. Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel sitzt seit bald drei Monaten in einem türkischen Gefängnis. „Yücel muss unverzüglich aus der Haft entlassen werden und nach Deutschland ausreisen können“, fordern Journalistenverbände.



Zum Tag der Pressefreiheit haben wir die Situation der Journalisten weltweit in einigen Grafiken aufgearbeitet. Die Zahlen stammen von Auswertungen der Organisation "Reporter ohne Grenzen".



So gefährlich ist es in manchen Ländern, Journalist zu sein: