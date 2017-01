Langeoog Sturm treibt nach Spielzeugeiern auch Lego-Steine nach Langeoog

Nach mehreren Tausend Spielzeug-Plastikeiern werden jetzt auch massenweise Lego-Steine an der ostfriesischen Insel Langeoog angeschwemmt.

Eier wie ein Teppich am Strand

Hunderttausende bunte Überraschungseier sind an den Strand der ostfriesischen Insel Langeoog gespült worden. Seit Mittwoch wurden die Eierkapseln aus Plastik an Land geschwemmt, wo sie sich kilometerweit über den Sandstrand verteilten, wie die Polizei in Aurich am Donnerstag mitteilte. Die Beamten betitelten ihre Meldung mit der Zeile "Ostern auf Langeoog".Die angespülten Ü-Eier enthalten kleine Spielzeuge, waren aber ohne Schokoladenüberzug. Da die Insel wegen der Schulferien noch gut von Touristen besucht ist, waren den Angaben zufolge viele Erwachsene und Kinder am Strand unterwegs, um Spielzeugeier zu sammeln - statt wie sonst üblich Muscheln.Zunächst hätten Touristen und Insulaner "für den Eigenbedarf" gesammelt, sagte Thomas Pree Marketingleiter des Tourismusservice Langeoog der Nachrichtenagentur AFP. Schließlich hätten sie aber alles fleißig in große Säcken gesammelt, die die Inselverwaltung bereitstellte.Bis zum Donnerstagnachmittag seien bereits "hunderte von Säcken randvoll gewesen", sagte Pree. Ein großer Teil des etwa zwei bis drei Kilometer langen betroffenen Strandabschnitts sei bereits "sauber". Teilweise lägen die Eier aber noch "wie ein Teppich" im Sand. Pree zufolge wurden längst nicht nur Ü-Eier angeschwemmt, sondern auch Legoteile, Star-Wars-Figuren, Fahrradteile und Netzwerkstecker.Nach Angaben der Wasserschutzpolizei in Wilhelmshaven stammen die bunten Eier wahrscheinlich aus einem Container, der am Mittwoch bei Sturm über Bord eines Schiffs ging. "Wir wissen von einem Schiff, das fünf Container verloren hat", sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Die genaue Herkunft der Eier werde noch geprüft.Am Strand von Langeoog liegen seit einigen Tagen bereits drei große Container mit Holz, die bei einem früheren Sturm angeschwemmt wurden.