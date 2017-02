Hamburg Strittige Teile aus Böhmermanns Gedicht bleiben verboten

Jan Böhmermann trägt im Fernsehen eine „Schmähkritik“ gegen den türkischen Präsidenten vor. Erdogan lässt sich das nicht gefallen, klagt - und erzielt in Hamburg nun einen Teilerfolg.

Der TV-Satiriker Jan Böhmermann (35) darf nach einer Entscheidung des Hamburger Landgerichts bestimmte Passagen seines Gedichtes „Schmähkritik“ nicht mehr veröffentlichen. Das Hamburger Landgericht gab am Freitag einer Klage des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (62) damit in Teilen statt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.Der Moderator hatte die Verse am 31. März 2016 in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ (ZDFneo) vorgetragen und darin das türkische Staatsoberhaupt mit Kinderpornografie und Sex mit Tieren in Verbindung gebracht.Gegen die Entscheidung ist eine Berufung möglich. Dann muss sich das Hanseatische Oberlandesgericht damit befassen. Die Anwälte beider Parteien hatten jeweils für den Fall einer Niederlage angekündigt, den weiteren Rechtsweg beschreiten zu wollen. Bereits im Mai 2016 hatte das Gericht eine einstweilige Verfügung erlassen, wonach der Moderator den größeren Teil seines Gedichts „Schmähkritik“ nicht mehr wiederholen durfte..31. März 2016: In seiner ZDFneo-Sendung „Neo Magazin Royale“ verwendet der Satiriker in einer „Schmähkritik“ über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Formulierungen, die unter die Gürtellinie zielen. Er will damit nach eigenen Angaben den Unterschied zwischen erlaubter und verbotener Satire zeigen.1. April: Das ZDF gibt bekannt, der Beitrag werde aus der Mediathekgelöscht und nicht wie vorgesehen im Hauptprogramm wiederholt.3. April: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnet das Gedicht ineinem Telefonat mit dem türkischen Ministerpräsidenten AhmetDavutoglu als „bewusst verletzend“.10. April: Es wird bekannt, dass die Türkei in einer Verbalnote andas Auswärtige Amt rechtliche Schritte gegen Böhmermann verlangt.15. April: Die Bundesregierung gibt den Weg für ein Strafverfahrengegen Böhmermann wegen Beleidigung des türkischen Staatschefs nachParagraf 103 Strafgesetzbuch frei.16. April: Böhmermann kündigt „eine kleine Fernsehpause“ an.22. April: Merkel bezeichnet ihre Äußerung, Böhmermanns Gedicht sei„bewusst verletzend“, als Fehler. Dadurch sei der Eindruckentstanden, dass ihre persönliche Bewertung etwas zähle.3. Mai: Böhmermann kritisiert Merkel in der „Zeit“: „Die Bundeskanzlerin darf nicht wackeln, wenn es um dieMeinungsfreiheit geht.“ Erdogan nennt er einen „nervenkranken Despoten“.12. Mai: Der Moderator kehrt mit „Neo Magazin Royale“ zurück.17. Mai: Das Landgericht Hamburg erlässt auf Antrag Erdogans eineeinstweilige Verfügung gegen Böhmermann. Der Moderator darf seine„Schmähkritik“ zu großen Teilen nicht öffentlich wiederholen.Böhmermann will die einstweilige Verfügung nicht akzeptieren.2. Juli: Erdogan will das Gedicht komplett verbieten lassen. SeinAnwalt reicht daher eine Privatklage beim Hamburger Landgericht ein.Die Verhandlung ist für den 2. November 2016 vorgesehen.29. Juli: Erdogan kündigt an, seine Strafanzeigen wegen Beleidigungdes Staatspräsidenten zurückzuziehen. Später wird allerdingsklargestellt, dass dies für die Klagen in Deutschland nicht gilt.4. Oktober: Die Staatsanwaltschaft Mainz gibt die Einstellung derErmittlungen gegen Böhmermann bekannt. Es seien „strafbare Handlungennicht mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen“.13. Oktober: Eine Beschwerde Erdogans gegen die Einstellung der Ermittlungen weist die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz zurück.2. November: Vor dem Hamburger Landgericht wird der Fall Böhmermann im sogenannten Hauptsacheverfahren verhandelt. 25. Januar 2017: Das Kabinett beschließt, den Majestätsbeleidigungs-Paragrafen 103 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen.