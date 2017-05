04.05.2017 20:44 dpa Wuppertal Steuerfahnder-Auto in Wuppertal geknackt - Bezug zur Affäre um Schweizer Spion?

Die Spionageaffäre um angeblich auf deutsche Steuerfahnder angesetzte Spione der Schweiz könnte um ein brisantes Kapitel reicher sein.

Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung (Freitag) haben Unbekannte das Auto eines Düsseldorfer Steuerfahnders während einer Besprechung im Finanzamt Wuppertal aufgebrochen. Es seien Notizen zu einer angekauften Schweizer Steuer-CD gestohlen worden. Das Düsseldorfer Finanzministerium bestätigte zwar den Diebstahl einer Unterlage aus einem aufgebrochenen Wagen, äußerte sich aber nicht zum Inhalt der Notizen. „Die Ermittlungsbehörden haben ihre Arbeit aufgenommen und werden von der Finanzverwaltung unterstützt“, sagte Ministeriumssprecherin Ingrid Herden auf Anfrage.



Ein solcher Diebstahl könnte auch einen ganz gewöhnlichen kriminellen Hintergrund haben. Er trifft die Finanzbehörden aber in einer sensiblen Phase: Der Schweizer Geheimdienst soll einen bisher nicht identifizierten Spitzel in der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalens platziert haben. Das geht nach Informationen von „Süddeutscher Zeitung“, NDR und WDR aus dem Haftbefehl gegen den am vergangenen Freitag in Frankfurt verhafteten Schweizer Agenten Daniel M. hervor.



Das Auto des Düsseldorfer Steuerfahnders soll am Tag von M.s Verhaftung aufgebrochen worden sein. Seit einigen Jahren haben mehrere deutsche Bundesländer CDs mit Bankdaten mutmaßlicher Steuersündern aus der Schweiz und Liechtenstein gekauft - allen voran NRW.