Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Besuch der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem an die historische Verantwortung Deutschlands erinnert. «Unfassbare Schuld haben wir Deutsche auf uns geladen», schrieb er ins Gästebuch.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seiner Israel-Visite am Sonntagmorgen die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Nach einem Rundgang durch das Museum für Holocaust-Kunst entzündete Steinmeier in der Halle der Erinnerung das Mahnfeuer und legte einen Kranz nieder. „Unfassbarer Schuld haben wir Deutsche auf uns geladen“, schrieb der Bundespräsident in das Gästebuch der Gedenkstätte. „Hier an diesem Ort wird Erinnerung ganz Schmerz, Trauer und Scham. In Verantwortung für das, was geschehen ist, stehen wir fest an der Seite Israels und arbeiten für eine gemeinsame Zukunft.“

Steinmeier trifft am Sonntag außerdem Staatspräsident Reuven Rivlin, der ihn bereits am Samstagabend informell in Jerusalem begrüßt hatte. Es ist der Antrittsbesuch von Steinmeier als Staatsoberhaupt in Israel, das er als Außenminister knapp ein Dutzend Mal bereist hatte. Mit Spannung wird vor allem die Begegnung des deutschen Präsidenten mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu ebenfalls am Sonntag erwartet. Netanjahu hatte vor zwei Wochen ein Treffen mit Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) platzen lassen, weil der deutsche Ressortchefs bei seiner Visite in Israel auch Aktivisten von Breaking the Silence traf. Die Gruppe befasst sich kritisch mit dem Verhalten israelischer Soldaten in den besetzten Gebieten.

Die Bundesregierung stellte sich anschließend eindeutig hinter die Haltung Gabriels, sich durch öffentlichen Druck nicht am Gespräch mit kritischen Gruppen hindern zu lassen. Netanjahu warf Gabriel seinerseits fehlende Sensibilität vor. Steinmeier will auf die Meinungsverschiedenheit am Sonntagabend in einer Rede eingehen, die er an der Hebräischen Universität in Jerusalem zum Thema Demokratie hält. Er selbst wird Breaking the Silence nicht treffen, allerdings plant auch der Bundespräsident Gespräche mit Schriftstellern, Intellektuellen, Oppositionspolitikern und Nichtregierungsorganisationen. Die Reise Steinmeiers war bereits vor dem Eklat um Gabriel geplant. Dem Bundespräsidenten war es nach Angaben aus seinem Umfeld „ein besonderes Anliegen“, früh in seiner Amtszeit nach Israel zu reisen. Er fühle sich dem Land „tief verbunden“ und wolle mit der Visite den „einzigartigen Charakter der Beziehungen zwischen beiden Ländern würdigen“, hieß es.