Landshut Statt in die Tiefkühl-Pizza: Ladendieb beißt Detektiv

Der Kaufhaus-Detektiv hat den Dieb beim Stehlen von Tiefkühlpizza in einem Geschäft in Landshut erwischt. Nach einem Gerangel hat der Dieb zugebissen.

Statt in die geklaute Pizza hat ein Dieb in Bayern einem Detektiv in die Hand gebissen. Dieser hatte den 34-Jährigen nach Polizeiangaben vom Dienstag dabei beobachtet, wie er mehrere Tiefkühlpizzen aus einem Geschäft in Landshut stehlen wollte. Nachdem der Verdächtige den Kassenbereich verlassen hatte, sprach der 56-jährige Ladendetektiv den Mann an. Der versuchte zu flüchten, es kam zu einem Gerangel. Dabei biss der 34-Jährige am Montag wohl so heftig zu, dass der Detektiv ins Krankenhaus musste. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.