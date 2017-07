vor 1 Stunde dpa Manila Starkes Erdbeben auf den Philippinen: Mindestens zehn Verletzte

Auf den Philippinen hat ein Erdstoß mit der Stärke 6,5 das Zentrum des Inselstaats erschüttert. Mindestens zehn Menschen wurden verletzt, als ein dreistöckiges Gebäude in der Stadt Kangana einstürzte.

Auf den Philippinen hat ein Erdstoß mit der Stärke 6,5 das Zentrum des Inselstaats erschüttert. Mindestens zehn Menschen wurden verletzt, als ein dreistöckiges Gebäude in der Stadt Kangana einstürzte. Nach Angaben der Behörden sind noch weitere Menschen unter den Trümmern eingeschlossen.



Der Erdstoß ereignete sich am Donnerstag um kurz nach 16 Uhr Ortszeit (10 Uhr MESZ). Die Gefahr eines Tsunamis bestand nicht, wie ein Sprecher der philippinischen Erdbebenwarte im Radio sagte. „Wir erwarten Schäden und Nachbeben“, fügte er hinzu.



In weiten Teilen der betroffenen Region fiel der Strom aus. In Leyte flohen Menschen aus Häusern und Schulen, sagte Provinzgouverneur Dominic Petilla. Einige Straßen seien durch das Beben beschädigt worden.