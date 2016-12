vor 1 Stunde AFP Leute Star-Wars-Darstellerin Carrie Fisher (Prinzessin Leia) mit 60 Jahren gestorben

Carrie Fisher ist laut einem Medienbericht im Alter von 60 Jahren gestorben. Die Schauspielerin erlitt an Heiligabend einen Herzstillstand auf einem Flug von London nach Los Angeles. Am Dienstagmorgen Ortszeit sei sie in einem Krankenhaus in Los Angeles verstorben.

