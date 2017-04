Spott und Kritik: Offizielles Porträtfoto von Melania Trump veröffentlicht

Präsidentengattin Melania Trump veröffentlichte ihr erstes offizielles Porträtfoto als First Lady der USA. Dafür gab es jedoch nicht nur Lob. Wir zeigen, was das Netz zum Bild sagt.

Official Portrait of First Lady pic.twitter.com/K1DUVE5kSI — Melania Trump (@FLOTUS) 3. April 2017

@FLOTUS the best first lady ever. — Pedro B. Donoso (@PedroBDonoso) 3. April 2017

I'm not familiar with her surgery but as a pro photographer, that pic is whole lot of photoshop! @flotus — Steveston Social (@StevestonSocial) 3. April 2017

Anyone know why Melania Trump's portrait was taken in front of the Muppet Babies Window? pic.twitter.com/EOLfwfBggE — Sasha Stewart (@ArtfulStew) 3. April 2017

Nothing First Lady Melania Trump does will make up for the millions she is costing us daily by refusing to live in the White House — Elysiana Valentine (@ElysianaValenti) 3. April 2017



Kritik an First Lady-Porträt

Melania Trump ist es gewohnt, fotografiert zu werden. Immerhin war sie vor ihrer Zeit als First Lady der USA als Model tätig. Das Weiße Haus hat nun das erste offizielle Porträtfoto der Präsidentengattin veröffentlicht. Es zeigt die 46-Jährige vor einem Fenster im Weißen Haus in Washington. Für das Bild bekam Trump nicht nur Lob und Anerkennung."Ich fühle mich geehrt, in der Rolle der First Lady zu dienen und freue mich darauf, in den kommenden Jahren im Namen des amerikanischen Volkes zu arbeiten", gab sie in einer Stellungnahme bekannt. In einem Text neben dem Foto wird Melania Trump auf der Homepage des Weißen Hauses als Frau mit "Leidenschaft für Künste, Architektur, Design, Mode und Schönheit" vorgestellt. Für das Bild erntete die First Lady durchaus viel Lob:Allerdings gab es nicht ausschließlich positive Kommentare. Vor allem die auffallend glatten Gesichtszüge von Melania Trump verärgern viele Menschen. In den sozialen Medien spotten zahlreiche Nutzer über das Bild und fühlen sich an Weichzeichnerfotos aus den Achtzigerjahren erinnert. Manche einer zieht auch in Betracht, dass das Bild digital nachbearbeitet wurde.Eine Twitter-Nutzerin meint, der weiße Fensterrahmen im Hintergrund habe Ähnlichkeit mit der Kulisse der "Muppet Babies", einer Zeichentrickserie aus den Achtzigern.Wieder andere machen ihrem Ärger darüber Luft, dass sich die Ehefrau des Präsidenten die meiste Zeit gar nicht im Weißen Haus aufhält. Nach gewonnener Präsidenschaftswahl zog Donald Trump in den traditionellen Amtssitz der US-Präsidenten nach Washington, Melania und Sohn Barron blieben im Trump Tower in New York. Die Sicherheit der beiden kostet die Stadt nach Angaben von Polizeichef James O'Neill täglich bis zu 146.000 Dollar, also etwa 137.000 Euro.Neben Melania Trump erntete auch Michelle Obama viel Kritik für ihr erstes offizielles Foto als First Lady. Sie zeigte sich dort in einem ärmellosen Kleid. Darauf wurden Stimmen laut, sie könne sich in ihrer Position nicht so zeigen. Beim zweiten Fototermin 2013 wählte sie dann ein langärmeliges Kleid.