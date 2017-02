vor 29 Minuten dpa Berlin Spargel aus Deutschland könnte schon Mitte März erhältlich sein

Die Spargelsaison könnte in diesem Jahr vergleichweise früh beginnen. „Bei Anlagen mit beheizten Bodenflächen rechnen wir bereits Mitte März mit dem ersten deutschen Spargel“, teilte die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse am Dienstag in Berlin mit.

