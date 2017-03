Madrid Spanische Untergrundorganisation ETA will offenbar Waffenverzicht verkünden

Spanische Untergrundorganisation ETA will offenbar Waffenverzicht verkünden

2011 hat die spanische Untergrundorganisation ETA erklärt, künftig auf Gewalt verzichten zu wollen. Nun steht sie laut spanischen Medien kurz davor, auch einen generellen Waffenverzicht zu verkünden.

Fünfeinhalb Jahre nach ihrem Gewaltverzicht will die frühere baskische spanische Untergrundorganisation ETA Medienberichten zufolge nun auch die Aufgabe aller Waffen verkünden. So sollten die Waffenverstecke bekanntgegeben werden, berichteten spanische Medien übereinstimmend. Der Plan solle noch am Freitag veröffentlicht werden.Die ETA wurde 1959 als Widerstandsbewegung gegen die Franco-Diktatur gegründet. Auch nach der Rückkehr Spaniens zurDemokratie 1975 kämpfte sie mit dem Ziel eines unabhängigesBaskenlandes weiter. Im Oktober 2011 verkündete sie endgültig das Ende des bewaffneten Kampfes. Seither verübte sie keine Anschläge mehr. Sie gab jedoch bisher weder ihre Waffen ab noch löste sie ihre Strukturen im Untergrund auf. Bei ETA-Anschlägen wurden mehr als 800 Menschen getötet.