Panorama Sommer-Bilanz: Im Südwesten war es mit am wärmsten und sonnigsten

Sehr heiß im Süden, eher durchschnittlich im Norden, aber vor allem sehr nass – so fällt die Sommerbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Deutschland aus. Der Sommer im Südwesten ist im bundesweiten Vergleich der zweitwärmste gewesen.

Der Sommer in Baden-Württemberg ist im bundesweiten Vergleich der zweitwärmste gewesen. Das geht aus einer Erhebung hervor, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch veröffentlichte. Demnach war es im Juni, Juli und August im Schnitt 18,6 Grad warm – im Vorjahr waren es 17,8 Grad. Wärmer war es mit 18,8 Grad nur in Berlin.

Bundesweit lag der Sommer mit 18,0 Grad demnach 1,7 Grad über dem Wert der internationalen Referenzperiode für die Jahre 1961 bis 1990. Mit 710 Sonnenstunden war der Südwesten auch eines der besonders sonnigen Länder – nach Bayern mit etwa 720 Stunden.

Aber auch von Gewittern und Regen blieb das Land in diesem Sommer nicht verschont: Die Niederschlagsmenge betrug beinahe 330 Liter pro Quadratmeter (2016: 292). Am 8. Juli fielen bei Gewittern in Friedrichshafen-Unterraderach 123,4 Liter pro Quadratmeter. Besonders schlimme Folgen hatte ein Unwetter am 2. August in Rickenbach im Südschwarzwald, bei dem ein Jugendlicher von einem Baum erschlagen wurde.

Wechselhafte Bilanz für Deutschland: Viel Regen und Hitze

Und wie sieht der bundesweite Sommer-Vergleich aus? Sehr heiß im Süden, eher durchschnittlich im Norden, aber vor allem sehr nass, so der DWD. Vor allem an den Küsten wurde es selten sommerlich. In Leck und Hattstedt in Schleswig-Holstein wurden lediglich zwei Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad gezählt.

Dagegen schwitzten die Menschen im Süden dank heißer Luft aus dem Mittelmeerraum. So verzeichnete Regensburg 27 heiße Tage mit Tageshöchstwerten von mehr als 30 Grad – mehr als in den heißen Sommern 1994 und 1947, als es an 25 beziehungsweise 23 Tage so heiß war. Die höchsten Temperaturen des Sommers wurden in Trier-Petrisberg gemessen, wo das Thermometer am 22. Juni auf 37,2 Grad stieg.

Ungleich fiel auch die Sonnenscheindauer aus. Mit rund 640 Stunden Sonne lag der Sommer 2017 zwar um sechs Prozent über dem durchschnittlichen Sollwert von 604 Sonnenstunden. Doch während im südlichen und östlichen Bayern bis zu 830 Stunden Sonnenschein gemessen wurden, waren es im Sauerland, Harz und Weserbergland teilweise nur etwa 480 Stunden.

Der Süden bekam allerdings auch das meiste Wasser im diesmal ohnehin regenreichen Sommer ab. Mit bundesweit rund 305 Litern Regen pro Quadratmeter lag die Regenmenge um 28 Prozent über dem Sollwert von 239 Litern pro Quadratmeter. Daran hatten vor allem Gewitter mit Starkregen ihren Anteil. Zwischen Allgäu und Berchtesgadener Land fiel mit bis zu 780 Litern pro Quadratmeter der meiste Regen, während das westliche Nordrhein-Westfalen mit etwa 140 Litern vergleichsweise trocken blieb.

Sommerklima in Europa

Während der Juli und der bisherige August nördlich der Alpen durch wechselhaftes und relativ kühles Wetter geprägt waren, litt der Mittelmeerraum und hier insbesondere Italien unter großer Hitze, Dürre und Wasserknappheit, heißt es in einem Bericht des Deutschen Wetterdienstes zum Klima des Sommers 2017 in Europa. Demnach sei das Klima zweigeteilt gewesen, Unwetter trennten den nassen Norden von Hitze und Dürre in Mittel- und Süditalien.