Satire So lustig stellen sich die Niederlande bei Donald Trump vor

In einer niederländischen Satire-TV-Show legt der Moderator dem neuen amerikanischen Präsidenten die Niederlande als zweitwichtigstes Land der Welt nah - nach "America first" versteht sich.

Arjen Lubach ist die niederländische Mischung aus Jan Böhmermann und Oliver Welke. Nicht nur optisch. In seiner Satire-Sendung "Zondag met Lubach" (Sonntag mit Lubach) fasst er zum Ende der Woche das Geschehen in unserem nordwestlichen Nachbarland zusammen. In der jüngsten Ausgabe war es Lubach offenbar ein Anliegen, dem neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump sein Heimatland ans Herz zu legen. "America first", das sei ja in Ordnung. Aber könne man sich da nicht Gedanken machen über "The Netherlands second"? In einem satirischen Vorstellungsvideo macht er Trump die Niederlande schmackhaft. Mit fast echter Trump-Stimme, mit fast echten Fakten über die Niederlande.Natürlich wird auch Deutschland als Lieblings-Feind der Niederlande aufs Korn genommen. Wir müssen uns also damit abfinden, dass unsere Sprache ein einziger Fake ist. Wenn die Niederlande so lustig sind, vielleicht sollten wir ihnen doch einen festen Startplatz bei den kommenden Fußball-Großereignissen zubilligen?