Braunsbach Sieben Monate nach dem Unwetter: Die Flut und ihre Folgen für den Ort Braunsbach

Im Mai 2016 wurden im Ort Braunsbach zwei Bäche zu reißenden Strömen. Ein Unwetter richtete schwere Schäden an. Bilder von der Flut.

Sturmtief „Elvira“ hat am 29. Mai mit schweren Regenfällen zwei Bäche in Braunsbach in einen reißenden Strom verwandelt. Baumstämme wurden durch die Straßen gespült, Autos an Hauswände gedrückt oder von Schlamm und Geröll verschüttet.Straßen im Ort waren unpassierbar, der Asphalt unter dem Geröll weggespült. Viele Gebäude waren durch die Flut unbewohnbar geworden. Bis zu 15 Häuser waren einsturzgefährdet. Experten hatten die Schäden auf rund 100 Millionen Euro beziffert.Unmittelbar nach der Flut kamen täglich ehrenamtliche Helfer nach Braunsbach, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Das Land Baden-Württemberg zahlte als Soforthilfe pro Person bis zu 500 Euro aus. Das Land hat kurz nach dem Unwetter ein Hilfspaket von 10,6 Millionen Euro für Braunsbach geschnürt. Außerdem fließen zwei Millionen Euro über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum nach Braunsbauch. Weitere drei Millionen Euro kann die Kommune über ein Programm zur Städtebauförderung abrufen.Diese Schäden hat das Unwetter im Mai angerichtet: