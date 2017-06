Miami Sechs Tote bei bewaffnetem Überfall in Orlando

Bei einem bewaffneten Angriff in einem Firmengebäude im US-Bundesstaat Florida sind sechs Menschen getötet worden, darunter der Täter.

Four dead at scene of business. One victim died at hospital. Shooter killed himself. Suspect 45 years old. Disgruntled former employee — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) 5. Juni 2017

Nach Angaben der Polizei war der Angreifer ein früherer Angestellter des Unternehmens, der über seine Entlassung „aufgebracht“ gewesen sei. Der 45-Jährige feuerte in dem Firmensitz in Orlando um sich und erschoss sich anschließend selbst. Vier der Opfer des Angriffs in einem Gewerbegebiet der Großstadt starben vor Ort, ein weiteres Opfer später im Krankenhaus, wie der örtliche Polizeichef Jerry Demings sagte. Sie alle waren ehemalige Kollegen des Täters, der mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffnet an seinem früheren Arbeitsplatz aufgetaucht war.Es gebe keine Hinweise, dass der Mann „irgendeiner Art von Terrororganisation angehört“ habe, sagte Demings. Der Gewaltakt sei mutmaßlich auf einen Arbeitsplatzkonflikt zurückzuführen. Der Täter war den Angaben zufolge schon vor drei Jahren an seinem Arbeitsplatz gewalttätig geworden. Damals habe er einen Kollegen geschlagen, jedoch sei er deswegen nicht angezeigt worden.Die Firma mit dem Namen Fiamma stellt Markisen für Wohnmobile her. Orlando ist eines der beliebtesten Touristenziele in Florida. Der weltberühmte Freizeitpark Disney World liegt dort. Vor einem Jahr hatte in Orlando ein mutmaßlich islamistischer Attentäter in einem von Homosexuellen besuchten Nachtclub 49 Menschen getötet und weitere 53 verletzt, bevor er von Polizisten erschossen wurde.