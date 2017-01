Freizeit Sechs Campingplätze aus Baden-Württemberg unter den beliebtesten in Europa

Der beliebteste deutsche Campingplatz ist die "LuxOase" in Sachsen. Der bestplatzierte Platz im Südwesten ist das Camping Münstertal im Schwarzwald.

Sechs Campingplätze aus dem Südwesten unter den Top 100

Der Camping- und Freizeitpark „LuxOase“ in Kleinröhrsdorf östlich von Dresden ist einer Datenauswertung zufolge Deutschlands beliebtester Campingplatz. In der Untersuchung des Online-Portals Camping.info aus Österreich wurden insgesamt 112 591 Nutzerbewertungen zu mehr als 23 000 europäischen Campingplätzen berücksichtigt.Im europaweiten Vergleich liegt „LuxOase“ auf Rang vier. Ganz vorne landete der „Campinghof Grubhof“ im Salzburger Land in Österreich. Dahinter folgten zwei Anlagen in Italien: „Camping Village Marina di Venezia“ nahe Venedig und „The Camping Schlosshof“ nahe Meran in Südtirol.Dem Portal zufolge wurden die Online-Bewertungen nach Anzahl, Aktualität und Vertrauenswürdigkeit der einzelnen Nutzer gewichtet. Camping.info ist nach eigenen Angaben das meistbesuchte Informationsportal für Campingurlaub im deutschsprachigen Raum.Sechs Campingplätze in Baden-Württemberg haben es bei der Umfrage ebenfalls unter die hundert besten Campingplätze Europas geschafft. Die Bestplatzierung für das Bundesland habe Camping Münstertal im Schwarzwald erreicht, das europaweit den 43. Platz belegt habe, teilte das Internetportal Camping. Info mit. Außerdem unter den Top 100: Camping Bankenhof in Hinterzarten am Titisee, Campingpark Lug ins Land in Bad Bellingen-Bamlach, der Schwarzwälder Hof in Seelbach, Camping am Möslepark in Freiburg sowie der Campingpark Breitenauer See in Löwenstein gewählt worden.