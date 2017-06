vor 4 Stunden dpa Guatemala-Stadt Schweres Erdbeben in Guatemala - ein Verletzter

Ein Verletzter, bislang keine Toten - In Guatemala sind die Menschen nach einem schweren Beben mit dem Schrecken davongekommen. Ganz aufatmen können sie aber noch nicht: Die Behörden warnen vor Nachbeben.

Ein schweres Erdbeben in Guatemala ist nach Angaben der Behörden des zentralamerikanischen Landes wohl glimpflich verlaufen. In der Stadt San Sebastián wurde ein 40-jähriger Mann von herabfallenden Trümmern einer Kirche verletzt, berichtete die Zeitung „Prensa Libre“ im Internet unter Berufung auf einen Sprecher der Zivilschutzbehörde. Weitere Verletzte seien bislang nicht gemeldet worden.



Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben vom Mittwochmorgen eine Stärke von 6,9. Es ereignete sich demnach um 1.30 Uhr Ortszeit (9.30 Uhr MESZ). Das Zentrum des Erdstoßes lag an der Westküste des Landes in einer Tiefe von 111 Kilometern in der Nähe der Stadt San Marcos, nicht weit von der mexikanischen Grenze entfernt. Die Regierung Guatemalas gab die Bebenstärke mit 6,6 an. Aus Regionen im Südwesten wurden Schäden an Gebäuden, kleinere Erdrutsche und Stromausfälle gemeldet.



Wenige Minuten nach dem Erdstoß folgte ein Nachbeben der Stärke 5,6. Die Regierung rief die Bevölkerung auf, sich auf weitere mögliche Nachbeben vorzubereiten.