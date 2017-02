Panorama Schwere Zugunglücke in Deutschland

Bahnfahren gilt als relativ sicher, dennoch kommt es wie vor zwei Jahren in Mannheim gelegentlich zu schweren Unfällen.

Februar 2016: Beim Frontalzusammenstoß zweier Nahverkehrszüge auf eingleisiger Strecke kommen im oberbayerischen Bad Aibling zwölf Menschen ums Leben. Fast 90 Menschen werden verletzt.



August 2014: In Mannheim rammt ein Güterzug einen Eurocity mit 250

Passagieren - zwei Waggons stürzen um, 35 Menschen werden verletzt.



September 2012: Ein Intercity entgleist beim Verlassen des

Stuttgarter Hauptbahnhofs. Acht Menschen werden verletzt.



April 2012: Eine Regionalbahn stößt bei Offenbach in Hessen mit einem

Baukran-Zug zusammen. Drei Menschen werden getötet, 13 verletzt.



Januar 2012: Ein Regionalzug rast in Nordfriesland in eine

Rinderherde und kippt um. Ein Fahrgast kommt ums Leben.



September 2011: Geröll stürzt bei heftigen Regenfällen ins Gleis und

lässt einen Intercity mit etwa 800 Menschen an Bord bei St. Goar im

Rheintal entgleisen. 15 Menschen werden verletzt.



Januar 2011: Zehn Menschen sterben, als ein Nahverkehrszug bei

Oschersleben in Sachsen-Anhalt mit einem Güterzug zusammenstößt.



April 2008: Ein ICE rast südlich von Fulda in eine Schafherde und entgleist teilweise - 73 Menschen werden dabei verletzt.



Juni 1998: Nach dem Bruch eines Radreifens prallen im

niedersächsischen Eschede mehrere Waggons eines ICE bei Tempo 200

gegen eine Straßenbrücke. 101 Menschen sterben.