Genf Schweizer Supermärkte verkaufen Insektenfleisch

Schweizer Supermärkte verkaufen ab kommender Woche Insektenfleisch für den menschlichen Verzehr. Nach Angaben der nationalen Behörde für Lebensmittelsicherheit ist dies ein Novum in Europa.

Wie die zweitgrößte Supermarktkette des Landes, Coop, am Montag mitteilte, sollen in dutzenden Filialen ab dem 21. August Insekten-Burger in den Regalen stehen.

Die Burger stammen von dem Züricher Startup Essento und bestehen aus Mehlwürmern – den proteinreichen Larven des Mehlkäfers. Nach einem im Mai verabschiedeten Gesetz dürfen in der Schweiz Grillen, Wanderheuschrecken und Mehlwürmer für den menschlichen Verzehr verkauft werden. Doch die Aufzucht der Insekten muss über vier Generationen von den Behörden für Lebensmittelsicherheit kontrolliert werden.

In der Schweiz selbst wird bisher noch kein Insektenfleisch produziert. Bis es so weit ist, können die Insekten unter strengen Auflagen importiert werden.