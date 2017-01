Vatikan Schwarzenegger trifft Papst Franziskus: Ich bin ein großer Fan

Der österreichisch-amerikanische Schauspieler Arnold Schwarzenegger ist laut eigener Aussage ein „großer Fan“ von Papst Franziskus. Der Filmstar hatte das Kirchenoberhaupt am Mittwoch nach dessen Generalaudienz im Vatikan getroffen. Hinterher würdigte der 69-Jahre alte Schauspieler Franziskus auf Twitter als „echten Führer für die Kirche und Diener aller Kreaturen Gottes“.

It was my great honor to meet His Holiness @Pontifex. I am a huge fan - a true leader for the Church & a steward for all of God's creatures. pic.twitter.com/dq50MyjHFE