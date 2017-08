St. Moritz Schnelle Ernüchterung statt edlem Tropfen

Ein Chinese zahlt in St. Moritz 8800 Euro für einen 139 Jahre alten Whisky. Jetzt gibt es Zweifel an der Echtheit des Tropfens.

Diese Geschichte spielt in St. Moritz, einem der teuersten Pflaster in der ohnehin teuren Schweiz. Sie dreht sich um einen Gast, der sich wirklich etwas geleistet hat. Der Gast, ein Chinese, prüfte in der Whisky-Bar des Hotels Waldhaus am See die Liste der Hochprozentigen. Nach eingehendem Studium fiel seine Wahl auf einen Macallan aus dem Jahr 1878. Der Trunk reifte 27 Jahre im Fass und wurde 1905 in eine Flasche abgefüllt. Es soll sich laut Schweizer Medienberichten um den einzig verschlossen gebliebenen Single Malt dieses Jahrgangs weltweit gehandelt haben. Deshalb hatte es auch der Preis in sich: 9999 Schweizer Franken, umgerechnet etwa 8800 Euro, für zwei Deziliter, also für ein Schlückchen.

„Der Preis war mit Absicht so hoch angelegt, weil wir die Flasche als Sammlerobjekt betrachteten und sie eigentlich gar nicht öffnen wollten“, erklärte Hotelier Sandro Bernasconi. Der asiatische Whisky-Liebhaber ließ sich aber nicht abschrecken. Er bestand auf das dekadente Geschmackserlebnis. Nach Rücksprache mit seinem Vater öffnete Bernasconi die Flasche mit einem Sammlerwert von etwa 50 000 Franken (44 000 Euro) und schenkte ein. Der Gast aus Fernost und auch der Schweizer Hotelier selbst gönnten sich den Drink aus dem vorvorigen Jahrhundert. Beiden mundete es. „Schmeckt typisch wie ein Macallan“, urteilte Bernasconi.

Die Geschichte schmeckte nach PR-Coup, machte weltweit Schlagzeilen. Doch die Ernüchterung folgte schnell. Denn die Webseite whiskyexperts.net behauptet: Bei dem Trunk im Hotel Waldhaus, dem Vernehmen nach aus dem Jahr 1878, handelt es sich um eine plumpe Fälschung. Fake. „Historisch betrachtet ist die Flasche ein Ding der Unmöglichkeit“, ließen die Experten wissen. Der peinlich berührte Eigentümer lässt nun den Inhalt der Fasche in einem schottischen Speziallabor untersuchen. „Wir würden schon etwas blöd dastehen, wenn sich herausstellen sollte, dass die Flasche nicht echt ist“, sagte er. Bis das Resultat feststeht, wird wohl kein Gast mehr 9999 Franken für den Tropfen springen lassen.