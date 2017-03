London Schlechter Scherz oder Innovation? Erstes smartes Kondom soll kommen

Der britische Kondomhersteller "British Condoms" wirbt mit dem ersten smarten Kondom. Laut der Firma soll es unterschiedliche Daten sammeln - von der Dauer bis zum Kalorienverbrauch während des Sex. Was ist dran am möglichen Fitness-Tracker der speziellen Art?

Mit der Welt vergleichen

Nur ein Marketing-Trick?

Kalorien, Schritte, Schlaf, Ernährung - inzwischen gibt es für fast alles eine App oder ein kleines bis größeres Gerät, mit dem der Mensch seinen Alltag messbar machen kann. Nur bei der schönsten Nebensächlichkeit der Welt herrschte bislang noch eine Lücke. Das dachte ich zumindest der britische Kondomhersteller "British Condoms" und entwickelte nach eigener Aussage das "erste smarte Kondom".Vorgestellt wurde das i.Con bereits im Sommer vergangenen Jahres, seit wenigen Tagen lässt es sich auf der Homepage von "British Condoms" vorbestellen . Für knapp 60 Pfund (etwa 70 Euro). Eines vorab: Genau genommen handelt es sich beim i.Con nicht um ein Kondom im eigentlichen Sinne, zur Verhütung und zum Schutz vor Krankheiten. Laut "British Condoms" sei es ein verstellbarer Ring, das über das Kondom gezogen wird und dieses am Penis fixieren soll. Dank eines Nano-Chips und mehrerer Sensoren soll i.Con umfangreiche Daten sammeln. Darunter seien unter anderem: Kalorienverbrauch, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Stoßkraft und -geschwindigkeit und die Position während des Sex.Wie bei allen Fitness-Apps soll auch das i.Con eine Vergleichbarkeit mit der Welt ermöglichen - natürlich streng anonymisiert, wie der Hersteller weiter erklärt. Das soll mittels Bluetooth und einer zugehörigen App für Apple und Android funktionieren, der Akku soll in maximal acht Stunden geladen sein. Drei Jahre will sich "British Condoms" mit dem Projekt befasst haben. "Wir sind jetzt in der letzten Testphase und planen die freie Veröffentlichung im Jahr 2017", schreibt der Hersteller.Der Verdacht liegt nahe, dass i.Con nur ein schlechter Scherz (oder eben ein guter Marketing-Trick) des Herstellers ist. Auch, weil es bislang nur Bilder der Verpackung, nicht des eigentlichen Gerätes gibt. Es ist schwer vorstellbar, dass all die nötige Technik in einen kleinen Ring passen soll. Für manche wäre i.Con zu schön, für viele zu gespenstisch, um wahr zu sein. Immerhin gibt es die Firma "British Condoms" aber wirklich. Und andere Sex-Wearables sind bereits auf dem Markt. Dennoch erscheint es verdächtig, dass "British Condoms" verspricht, bei der Vorbestellung noch kein Geld abzubuchen und lediglich per Registrierung sein Interesse hinterlegen kann.