vor 1 Stunde AFP Regensburg Schläger? Regensburger Domkapellmeister erhebt schwere Vorwürfe gegen Papstbruder Ratzinger

Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal bei den Regensburger Domspatzen hat Kapellmeister Roland Büchner schwere Vorwürfe gegen seinen Vorgänger Georg Ratzinger erhoben.