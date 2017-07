New York Schildkröte Henry: Ein gepanzerter Star im Central Park wird zum Internet-Hit

New York

Henry zieht bei seinen Spaziergängen durch die Grünanlage alle Blicke auf sich. Die Schildkröte hat im Intenet Tausende Fans. Mit Video!

Der Kleintransporter stoppt abrupt, und mehrere Polizisten springen heraus. Sie zücken ihre Handys und umringen den Tatverdächtigen. Aber Henry futtert unbeeindruckt weiter. Der 17-Jährige ist kein gewöhnlicher New Yorker: Er ist eine Schildkröte.

Vor drei Jahren hat Amanda Green das Tier bekommen. Inzwischen kann sich die 34-Jährige ein Leben ohne ihren gepanzerten Freund nicht mehr vorstellen. „Im Winter kuscheln wir zusammen und schauen Netflix“, erzählt Green. „Henry hat alle Teile von „Der Pate“ gesehen, nur von Teil 3 ist er kein Fan.“

Wenn Henry durch den Central Park flaniert, zieht er alle Blicke auf sich. Radler, Rentner, kleine Kinder, junge Pärchen – sie alle wollen ihn kennenlernen. „Ein Klischee ist, dass New Yorker unhöflich und ruppig sind, doch Henry hat mich vom Gegenteil überzeugt. Sie müssen sehr kontaktfreudig sein, denn Dutzende Menschen sprechen uns an.“ Christopher Simons schaut entgeistert, als er bei einem Spaziergang durch den Park auf Henry trifft. „Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ich auf ein Reptil als Haustier treffe“, sagt der 25-Jährige.

Henry hat 2016 auch schon sein TV-Debüt gefeiert, in der ZDF-Serie „Das erste Mal... USA!“. In sozialen Netzwerken im Internet ist er ein Star: Rund 14 000 Menschen verfolgen seine Abenteuer auf Instagram. Frauchen Green bekommt Anfragen aus aller Welt, wie man Schildkröten als Haustier hält.

Da Green – eine gebürtige Texanerin, die seit 13 Jahren in New York lebt – einen Vollzeit-Job im Bereich Marketing und Werbung hat, fällt es ihr oft schwer, Zeit für Henry zu finden. Deswegen hat sie im Mai eine Job-Annonce auf der Online-Plattform Craigslist veröffentlicht: Gassi-Geher gesucht. Mehr als 500 Menschen haben sich innerhalb weniger Tage bei ihr gemeldet, um Henry auszuführen.

Flink flitzt die zehn Kilo schwere Schildkröte durch das Gras und stoppt, um ein kurzes Bad in den Sonnenstrahlen zu genießen, bevor sie sich wieder munter ans Grasfressen macht. „Henry liebt vor allem Löwenzahn“, erzählt Green: „Es ist wie ein Feld voller Pommes für ihn.“ Als ein quietschgelbes Etwas aus seinem Maul schaut, zieht Green daran – und heraus kommt ein gelber Luftballon. „Henry isst alles, was ihm in den Weg kommt, auch Zigarettenkippen. Müll kann gefährlich für ihn werden.“

Die Spornschildkröte kann bis zu 100 Jahre alt werden und braucht viel Pflege. „Henry ist viel bedürftiger als eine Katze“, sagt seine Besitzerin. „Ich mache mir schon Sorgen, wenn ich an die Zukunft mit ihm denke. Er hat mein Leben viel komplizierter gemacht, aber auch um vieles fröhlicher.“