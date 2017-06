New York Schauspielerin Anita Pallenberg gestorben

Die Schauspielerin und langjährige Lebensgefährtin von Rolling Stones-Gitarrist Keith Richards ist am Mittwoch im Alter von 73 Jahren gestorben.

Sie war in den 60er Jahren eines der bekanntesten Groupies: Die Schauspielerin Anita Pallenberg ist tot. Die langjährige Lebensgefährtin von Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards sei im Alter von 73 Jahren gestorben, berichteten US-Medien am Mittwoch unter Berufung auf ihre Freundin, die Schauspielerin Stella Schnabel. Pallenberg sei eine „besonders außergewöhnliche Frau“ gewesen, schrieb Richards beim Kurznachrichtendienst Twitter. „Für immer in meinem Herzen.“

A most remarkable woman. Always in my heart.

(Photo: Michael Cooper) pic.twitter.com/ubZtRYW1Am — Keith Richards (@officialKeef) 14. Juni 2017

Die Tochter eines italienischen Vaters und einer deutschen Mutter hatte als Model und Schauspielerin gearbeitet. Erfolge feierte sie mit dem Krimi „Mord und Totschlag“ (1967) und dem Drama „Performance“ (1970). In dem Science-Fiction-Film „Barbarella“ (1968) war sie in einer Nebenrolle zu sehen.

In den 60er und 70er Jahren war Pallenberg mit ihrer Beziehung zu Rolling Stones-Gitarrist Richards in den Schlagzeilen. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder, eines starb kurz nach der Geburt.