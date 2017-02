Soziale Medien Satire oder Insider-Informationen? Twitter-Account streut Gerüchte über Trump

Innerhalb von nur einer Woche hat der Twitter-Account @RoguePOTUSStaff fast 600.000 Follower gesammelt. Er behauptet, Insider-Informationen aus dem Weißen Haus preiszugeben und stellt damit Donald Trump bloß. Doch Vorsicht ist geboten.

Inoffizieller Widerstand oder riesiger Fake?

@ddharnett Do you feel convinced now? No? We can hardly contain our surprise. pic.twitter.com/hHDoeIcNTy — Rogue POTUS Staff (@RoguePOTUSStaff) 1. Februar 2017

US-Präsident Donald Trump twittert gerne und viel. Jetzt sorgt ein Twitter-Account dafür, dass statt Nachrichten VON ihm Nachrichten ÜBER ihn verbreitet werden. Unter dem Namen @RoguePOTUSStaff gibt ein oder mehrere User angebliche Insider-Informationen direkt aus dem Machtzirkel des Weißen Hauses preis. Innerhalb von nur einer Woche - der Account wurde am 25. Januar 2017 ins Leben gerufen - sammelte @RoguePOTUSStaff über 583.000 Follower.Der Account selbst nennt sich "inoffizieller Widerstand" innerhalb des Weißen Hauses. Die Frage ist allerdings: Handelt es sich überhaupt um einen echten Insider oder erlaubt sich jemand einen persönlichen Spaß damit, kuriose bis fragwürdige Ansichten von Trump und seinem Team zu verbreiten? Klar ist: Der Account besitzt nicht die offizielle Verifizierung von Twitter - kenntlich am blauen Häkchen-Symbol. Das erhält ein Account nur dann, wenn festgestellt wird, dass er von öffentlichem Interesse ist, zum Beispiel bei prominenten Nutzern.@RoguePOTUSStaff gestattet auch keinerlei Nachfragen nach der Identität seiner Hintermänner oder -frauen. Jeder der dies tue oder Gewalt androhe, so schreibt der Account, würde sofort geblockt werden. Wer die Identität daraufhin anzweifelt bekommt den Hinweis: "Feel free to unfollow". Einen Beweis über die Echtheit sollte ein angebliches Bild von einem der Aufzüge im Weißen Haus liefern.Der wurde jedoch rasch enttarnt: Das Foto ist frei verfügbar im Internet zu finden und keinesfalls eine Insider-Information.Bis Klarheit über die Identität herrscht, kann man @RoguePOTUSStaff Glauben schenken - oder man nimmt ihn als weitere Stilblüte der sogenannten alternativen Fakten oder wie die "Washington Post" schreibt : Die Tweets sind nichts weiter als "politische Astrologie für Liberale" und wie ein "Rauschmittel für die Gegner Trumps".