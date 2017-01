Freiburg Sabotage: Freiburger Uni-Bibliothek überflutet

Unbekannte sollen in Freiburg absichtlich einen Wasserschaden in der Universitätsbibliothek verursacht haben. Die Uni geht von einem Sabotageakt aus.

Nach einem mutwillig verursachten Wasserschaden in der Freiburger Universitätsbibliothek gestaltet sich die Suche nach den Tätern schwierig. „Das ist hier äußerst kompliziert, denn zu so einer Einrichtung haben alle Menschen Zugang. Wir können die Suche nicht eingrenzen“, sagte ein Polizeisprecher. Man werde als nächsten Schritt mit der Leitung der Bibliothek die Möglichkeiten zur Tätersuche besprechen. Bislang gebe es keinerlei Hinweise.Den Angaben zufolge hatten Unbekannte am Dienstag mutwillig eine Toilette verstopft. Dadurch entstand schließlich ein Wasserschaden über fünf Stockwerke. Wie hoch der Sachschaden ist, könne noch nicht beziffert werden, sagte der Polizeisprecher. Auf der Internetseite der Bibliothek war die Rede von einem Sabotageakt. Die Universität wollte Anzeige erstatten. In ihrer Mitteilung auf der Internetseite gab die Uni-Bibliothek gleichzeitig Entwarnung für Studenten und Besucher: "Der gesamte Lesesaalbereich, das Freihhandmagazin sowie der Bereich der Cafeteria im EG sind wie gewohnt zugänglich."